نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يهزم هوفنهايم في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح توتنهام في خطف ثلاث نقاط ثمينة من هوفنهايم بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، يحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 14 نقطة حصدها من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري الأوروبي بينما يحتل هوفنهايم المركز الثامن والعشرين برصيد 6 نقاط حصدها من 7 مباريات.

بدأت المباراة بسيطرة كاملة من جانب لاعبي توتنهام الذين تمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق جيمس ماديسون.

في الدقيقة 22، سجل توتنهام الهدف الثاني عن طريق هيونج مين سون الذي سدد كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة في مرمى هوفنهايم.

شن لاعبو هوفنهايم باقي أحداث الشوط بعض الهجمات خطيرة على مرمى توتنهام ولكن فشلت جميع محاولاتهم لينتهي الشوط بتقدم توتنهام بهدفين نظيفين.

في الشوط الثاني، نجح لاعبو هوفنهايم في السيطرة على مجريات اللعب حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 68 عن طريق أنتون ستاش الذي استلم تمريرة رائعة من زميله ديفيد جورسيك ليسدد الكرة بسهولة في توتنهام.

في الدقيقة 77، أطلق هيونج مين سون رصاصة الرحمة لفريقه توتنهام عندما سجل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة في شباك هوفنهايم.

قبل نهاية المباراة بدقيقتين تحديدا في الدقيقة 88، سجل لاعبو هوفنهايم الهدف الثاني لهم عن طريق ديفيد موكوا الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء على يمين مرمى توتنهام لينتهي اللقاء بفوز توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

