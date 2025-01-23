كجوك: سياساتنا المالية والضريبية ستلعب دورا في تحفيز…

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يناير 2025 11:11 مساءً - دوت الخليج_ أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن سياساتنا المالية والضريبية ستلعب دورًا موثرًا فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية، أخذًا فى الاعتبار أن توسيع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري يتصدر أولوياتنا فى مسار الإصلاحات الهيكلية.

نعمل مع كل الوزارات والجهات المعنية على تهيئة بيئة صديقة للمستثمرين

وأشار كجوك خلال لقائه مع زوران بوجدانوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة «كوكاكولا هلينيك»، على هامش مشاركتهما بمنتدى الاقتصاد العالمي «دافوس 2025»، إلى العمل مع كل الوزارات والجهات المعنية على تهيئة بيئة صديقة للمستثمرين لضمان تحقيق معدلات مرتفعة للاستثمار الخاص.

منفتحون على كل المبادرات الهادفة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير

وأكد وزير المالية الانفتاح على كافة المبادرات الهادفة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للإنتاج والتصدير، فى إطار رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة ومتسقة لزيادة معدلات الإنتاجية؛ استهدافًا لتعظيم الصادرات السلعية والخدمية.

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وأشار إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم شديد لتحقيق أهداف برنامج عمل الحكومة، ودفع جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.