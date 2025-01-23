- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: مبادلة الديون تسهم في دعم القطاعات التنموية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يناير 2025 09:15 مساءً - دوت الخليج_ عقد أحمد كجوك، وزير المالية ، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الألماني، يورج كوكيس، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، في إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون فى شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات المالية، أخذًا فى الاعتبار رغبة الحكومة المصرية فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي من خلال توطين الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.
سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب الاستثمارات
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، العمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مبادلة الديون تمثل مسارًا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
معدلات التبادل التجاري مع ألمانيا تبلغ نحو 6 مليارات يورو
وقال كجوك، إن معدلات التبادل التجاري مع ألمانيا تبلغ نحو 6 مليارات يورو، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف تعاونًا أكبر في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الموجهة للتصدير.
تابعنا على | Linkedin | instagram
تطوير القطاعات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين
وأضاف أننا نسعى إلى تطوير القطاعات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية؛ لزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير المالية: مبادلة الديون تسهم في دعم القطاعات التنموية… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.