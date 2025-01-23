وزير المالية: مبادلة الديون تسهم في دعم القطاعات التنموية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 23 يناير 2025 09:15 مساءً - دوت الخليج_ عقد أحمد كجوك، وزير المالية ، لقاءً ثنائيًا مع نظيره الألماني، يورج كوكيس، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، في إطار حرص الجانبين على تعزيز علاقات التعاون فى شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياسات المالية، أخذًا فى الاعتبار رغبة الحكومة المصرية فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي من خلال توطين الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة.

سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب الاستثمارات

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، العمل على سياسات مالية وضريبية محفزة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لجذب المزيد من الاستثمارات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن مبادلة الديون تمثل مسارًا وفرصة حقيقية لدعم القطاعات التنموية ذات الأولوية، والمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

معدلات التبادل التجاري مع ألمانيا تبلغ نحو 6 مليارات يورو

وقال كجوك، إن معدلات التبادل التجاري مع ألمانيا تبلغ نحو 6 مليارات يورو، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، ونستهدف تعاونًا أكبر في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والصناعات الموجهة للتصدير.

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تطوير القطاعات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين

وأضاف أننا نسعى إلى تطوير القطاعات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية؛ لزيادة فرص العمل ورفع مستوى حياة المواطنين.