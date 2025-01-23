نشكركم على متابعتكم خبر دوري أدنوك الإماراتي (13)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج
انتهت الخميس، منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
الوحدة × البطائح 0-2
العروبة × دبا الحصن 1-2
الوصل × الشارقة 0-1
اتحاد كلباء × بني ياس 0-1
خورفكان × عجمان 0-2
شباب الأهلي × الجزيرة 2-1
العين × النصر 4-1
ترتيب الفرق بعد الجولة (13)
1- الشارقة: 34 نقطة
2- شباب الأهلي: 32 نقطة
3- العين: 22 نقطة
4- الوحدة: 22 نقطة
5- النصر: 22 نقطة
6- الجزيرة: 21 نقطة
7- الوصل: 17 نقطة
8- اتحاد كلباء: 17 نقطة
9- عجمان: 16 نقطة
10- خورفكان: 14 نقطة
11- بني ياس: 12 نقطة
12- البطائح: 11 نقطة
13- دبا الحصن: 9 نقاط
14- العروبة: 3 نقاط