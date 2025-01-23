دوري أدنوك الإماراتي (13)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 11:52 مساءً - خاص- دوت الخليج

انتهت الخميس، منافسات الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

الوحدة × البطائح 0-2

العروبة × دبا الحصن 1-2

الوصل × الشارقة 0-1

اتحاد كلباء × بني ياس 0-1

خورفكان × عجمان 0-2

شباب الأهلي × الجزيرة 2-1

العين × النصر 4-1

ترتيب الفرق بعد الجولة (13)

1- الشارقة: 34 نقطة

2- شباب الأهلي: 32 نقطة

3- العين: 22 نقطة

4- الوحدة: 22 نقطة

5- النصر: 22 نقطة

6- الجزيرة: 21 نقطة

7- الوصل: 17 نقطة

8- اتحاد كلباء: 17 نقطة

9- عجمان: 16 نقطة

10- خورفكان: 14 نقطة

11- بني ياس: 12 نقطة

12- البطائح: 11 نقطة

13- دبا الحصن: 9 نقاط

14- العروبة: 3 نقاط