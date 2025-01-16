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أحمد جودة - القاهرة - معركة الصدارة.. الأهلي يصطدم بأورلاندو في جولة الحسم بدوري أبطال إفريقيا "معركة الصدارة: الأهلي يصطدم بأورلاندو في جولة الحسم" دوري أبطال من الأميرة السمراء.

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الأهلي ضد أورلاندو بيراتس في صدارة المجموعة بدوري أبطال إفريقيا التفاصيل الكاملة

يستعد النادي الأهلي المصري لاختتام مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا بمواجهة نارية أمام أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، في لقاء مصيري لحسم صدارة المجموعة.

المباراة، التي ستقام يوم السبت الموافق 18 يناير، تحمل أهمية استثنائية للفريقين، حيث يسعى الأهلي للعودة إلى القمة وانتزاع المركز الأول.

"انتصار محلي يدعم الطموحات القارية" الأهلي في مواجهة أورلاندو بيراتس

يدخل الأهلي هذه المواجهة بروح معنوية عالية بعد فوزه الثمين على الجونة في الدوري المصري الممتاز بنتيجة 2-0، في لقاء شهد تألق لاعبي الفريق بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

بهذا الانتصار، واصل الأهلي تصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر بيراميدز.

الأهلي

"السيناريوهات المعقدة في مجموعة الموت" الأهلي في مواجهة أورلاندو بيراتس

على الصعيد الإفريقي، يحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 10 نقاط، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن أورلاندو صاحب الصدارة.

ورغم تأكيد تأهله إلى ربع النهائي، يدرك الأهلي أن الصدارة تعني تجنب مواجهة خصوم أقوياء في المرحلة المقبلة، ما يجعله يضع الفوز نصب عينيه في هذه المباراة.

"موعد المباراة والقنوات الناقلة" الأهلي في مواجهة أورلاندو بيراتس

تنطلق المباراة المرتقبة في تمام الساعة:

✓ السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

✓ وسيتم بثها مباشرة عبر قناة "بي إن سبورتس 6".

حيث تتجه أنظار الجماهير لمتابعة هذه القمة الإفريقية المثيرة.

"الفوز أو الفوز" لا خيار اخر للنادي الأهلي أمام مواجهة أورلاندو بيراتس

يدرك الأهلي أن أي نتيجة غير الفوز ستمنح أورلاندو الأفضلية في الصدارة، وهو ما يعقد طريقه في الأدوار المقبلة.

لذلك، من المتوقع أن يدفع المدرب كولر بتشكيلة هجومية قادرة على الضغط منذ الدقيقة الأولى، مع تأمين الدفاع أمام خطورة الفريق الجنوب إفريقي.

هل يتمكن الأهلي من تحقيق الفوز وحسم الصدارة؟

أم يكون لأورلاندو رأي آخر في معركة القمة؟

أسئلة تنتظر الإجابة في جولة الحسم المنتظرة.