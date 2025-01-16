الرياضة

شبانة يكشف البنود الخفية بين الأهلي وسيراميكا في انتقال القندوسي

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شبانة يكشف البنود الخفية بين الأهلي وسيراميكا في انتقال القندوسي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عقد احمد القندوسي والمنتقل بصفة نهائية إلى نادي سيراميكا كليوباترا من النادي الأهلي لا يتضمن أي بنود تمنع إنتقاله إلى أي نادي داخل مصر.

البنود الخفية بين الأهلي وسيراميكا في انتقال القندوسي

وقال شبانة خلال برنامجه من الآخر والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك إتفاق "جنتلمان" بين ادارتي الأهلي وسيراميكا بعدم بيع اللاعب الجزائري إلى أي نادي داخل مصر وتحديدا الأهلي والزمالك.

وكشف شبانة عن مفاجأة بأنه بخلاف نسبة الأهلي من إعادة بيع اللاعب مستقبلا سيكون للأهلي رأي في النادي الذي سينتقل له.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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