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أحمد جودة - القاهرة -

لازالت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تحاول حسم ملف تجديد عقد النجم الدولي أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

الزمالك يفاجئ زيزو بقرار جديد ويكشف عن مفاجأة بشأن بديله

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" إدارة نادي الزمالك تفاضل بين قرارين بشأن تجديد عقد زيزو، أولهما تجديد عقده لمدة 3 مواسم، ثم إعارته إلى نادي الفتح السعودي الذي قدم عرضا للاعب، لمدة 6 أشهر ثم عودته مرة أخرى للفريق، لاستكمال عقده".

وتابع:" الأمر الثاني هو تجديد عقد زيزو وعدم موافقته على الرحيل نهائيا، وبالتالي المشاركة بشكل طبيعي مع الفريق، وذلك خوفا من غضب الجماهير، الذي يرفض رحيل اللاعب ".

وأشار:" في حال الموافقة على رحيل زيزو على سبيل الإعارة إلى نادي الفتح السعودي؛ نادي الزمالك يرغب في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي نجم فريق الريان القطري ".

واختتم كريم رمزي:" أشرف بن شرقي يتبقى في عقده مع نادي الريان القطري، 6 أشهر فقط، ونادي الزمالك يرى أنه البديل المناسب لزيزو لتعويض رحيله".