نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية مشاهدة مباراة المصري وإنيمبا النيجيري اليوم في الكونفدرالية الإفريقية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية اليوم إلى المباراة المرتقبة بين فريقي المصري البورسعيدي وإنيمبا النيجيري، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

تقام هذه المباراة على ملعب جودسويل أكبابيو بمدينة أويو النيجيرية، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة المصري ضد إنيمبا النيجيري

سيتم بث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات beIN Sports، الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

يمكن للمشاهدين متابعة اللقاء على القناة المخصصة للبطولة من باقة "بي إن سبورت"، حيث ينتظر أن يقدم الفريق البورسعيدي أداء قويا تحت قيادة مدربه علي ماهر.

ويدير هذا اللقاء طاقم التحكيم الصومالي مكون من حكم الساحة عمر عبد القادر، معه مساعد الحكم الأول سليمان بشير، ومساعد الحكم الثاني علي محمود فيما يقوم أحمد حسن بمهام الحكم الرابع.