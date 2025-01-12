الرياضة

وكيل القندوسي: الأهلي لم يطلب عودة اللاعب وهذه حقيقة رغبته فى الانتقال إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - قال نصر يحيى وكيل أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إن مسئولي النادي الأحمر لم يفتحوا ملف عودته للفريق.

وكيل القندوسي: الأهلي لم يطلب عودة اللاعب وهذه حقيقة رغبته فى الانتقال إلى الزمالك 

أضاف يحيى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" سيراميكا يضع الرتوش النهائية علي ضم القندوسي من الاهلي".

تابع:" القندوسي يبحث عن الاستقرار في الفترة الحالية من أجل التركيز وتقديم افضل ما لديه داخل الملعب".

وعن إمكانية انتقال اللاعب إلى الزمالك ورغبته في ذلك قال:" نركز في الفترة الحالية مع سيراميكا ونتحرك خطوة بخطوة والمسئولين في سيراميكا أكدوا إن همهم في المقام الأول مصلحة اللاعب".

واكمل:" سمعنا كلام تردد عن عودة القندوسي للأهلي لكن النادي الاحمر لم يفتح ملف عودته بشكل رسمي من أي طرف".

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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