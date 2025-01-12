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أحمد جودة - القاهرة - قال نصر يحيى وكيل أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إن مسئولي النادي الأحمر لم يفتحوا ملف عودته للفريق.

وكيل القندوسي: الأهلي لم يطلب عودة اللاعب وهذه حقيقة رغبته فى الانتقال إلى الزمالك

أضاف يحيى خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" سيراميكا يضع الرتوش النهائية علي ضم القندوسي من الاهلي".

تابع:" القندوسي يبحث عن الاستقرار في الفترة الحالية من أجل التركيز وتقديم افضل ما لديه داخل الملعب".

وعن إمكانية انتقال اللاعب إلى الزمالك ورغبته في ذلك قال:" نركز في الفترة الحالية مع سيراميكا ونتحرك خطوة بخطوة والمسئولين في سيراميكا أكدوا إن همهم في المقام الأول مصلحة اللاعب".

واكمل:" سمعنا كلام تردد عن عودة القندوسي للأهلي لكن النادي الاحمر لم يفتح ملف عودته بشكل رسمي من أي طرف".