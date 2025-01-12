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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور أخر تطورات تجديد حمزة علاء حارس مرمى الأهلي لعقده مع النادى الأحمر.

خالد الغندور يكشف أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع حمزة علاء لتجديد عقده

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تحدثنا الأسبوع الماضي عن رغبة الأهلي في تجديد عقد حمزة علاء وأكدنا أن حمزة وافق على تجديد عقده في وقت سابق قبل رحيل أمير توفيق عن منصب مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وكان عنده طلب بالخروج على سبيل الإعارة".



تابع: "ومع وجود محمد رمضان حصل تواصل مع حمزة وأبلغه بموافقته ولكن صمم على الخروج على سبيل الإعارة وحصل على وعد بتنفيذ طلبه من وقتها لم يحدث أى تواصل في موضوع التجديد وقولنا إن حصل تواصل من جانب الزمالك وبيراميدز مع اللاعب".

وأردف: "الأهلي حاليًا عرض على حمزة علاء على التجديد مقابل 6 مليون في الموسم مع توقيع عقد مدته 5 مواسم".

واختتم: "اللاعب لا يمانع تجديد عقده بشرط الحصول على موافقة بإعارته في يناير الحالي خاصة إنه يمتلك عرض فرنسي وعروض محلية وده شرطه من البداية ومتكلمش في الماديات تمامًا ومستني يعرف موقف الجهاز الفني من طلبه".