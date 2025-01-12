سيرجيو كونسيساو: لم نكن أذكياء بما فيه الكفاية…

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 12 يناير 2025 12:55 مساءً - علّق سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق ميلان، على تعادل فريقه 1-1 مع كالياري ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، وقال كونسيساو في تصريحات بعد المباراة: كنت أتوقع الكثير، وبالنظر لجودة فريقي، ربما كان الشوط الأول هو أسوأ ما مررت به في 13 عاماً من عملي كمدرب.

وأضاف: لقد افتقرنا للحيوية وكان الإيقاع بطيئاً، كان كالياري يدافع بجميع لاعبيه في الثلث الأخير، هذه هي استراتيجيتهم، لكن كان يجب أن نفعل ما أعددناه لإيجاد تلك المساحات، لم نكن أذكياء بما يكفي للقيام بذلك.

وقال أيضاً: كان الشوط الثاني أفضل، وكانت لدينا 25 تسديدة على المرمى، كالياري بدأ بتضييع الوقت، أعرف أن هذه هي الاستراتيجية في إيطاليا، وهذه ليست مشكلة لكن الحكم كان عليه أن يحتسب أكثر من 5 دقائق كوقت بدل من الضائع… هذا ليس عذراً ولا بسبب الإرهاق، كان يجب أن نفعل المزيد.