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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الهلال حامل لقب دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم، الخميس، غياب ألكسندر ميتروفيتش عن الملاعب لثلاثة أسابيع بسبب الإصابة.

ضربة قوية للهلال.. غياب ميتروفيتش 3 أسابيع

وقال الهلال عبر منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي: "أوضحت الفحوصات الطبية إصابة اللاعب ألكسندر ميتروفيتش في العضلة الخلفية، حيث سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 3 أسابيع".

وكان المهاجم الصربي البالغ من العمر 30 عامًا قد خرج مصابًا في بداية مواجهة الاتحاد في دور الثمانية بكأس ملك السعودية قبل يومين، والتي انتهت بفوز الاتحاد بركلات الترجيح 3-1 بعدما تعادل الفريقان 2-2 بنهاية الوقت الإضافي.

وميتروفيتش هو هداف الدوري برصيد 12 هدفًا، بفارق هدفين فقط أمام كريم بنزيما الاعب الاتحاد وكريستيانو رونالدو لاعب النصر، ويحتل المركز الثالث مناصفة في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 4 تمريرات حاسمة بفارق 6 تمريرات خلف المتصدر موسى ديابي لاعب الاتحاد.

ويحل الهلال ضيفًا على العروبة في الدوري بعد غدٍ السبت.

ويحتل الهلال المركز الثاني في الدوري برصيد 34 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطتين خلف الاتحاد الذي خاض نفس العدد من من المباريات.