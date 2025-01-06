الرياضة

وائل القباني: إبراهيم عادل أفضل من زيزو حاليًا

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أحمد جودة - القاهرة - قارن وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق بين إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وأحمد مصطفى زيزو نجم الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وقال القباني خلال برنامج ستاد المحور:"
إبراهيم عادل يقدم مستويات كبيرة مع بيراميدز، وخلال الفترة الأخيرة هو أفضل من زيزو.

وأضاف: يجب محاسبة مجلس إدارة نادي الزمالك في حال رحيل زيزو عن صفوف الفريق بشكل مجاني (ببلاش).

وتابع: أحمد القندوسي يلعب قادر على اللعب بشكل أساسي على حساب محمد مجدي أفشة وإمام عاشور، والأهلي خسر برحيله عن الفريق.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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