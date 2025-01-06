نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل القباني: إبراهيم عادل أفضل من زيزو حاليًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قارن وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق بين إبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وأحمد مصطفى زيزو نجم الأبيض خلال الفترة الأخيرة.

وقال القباني خلال برنامج ستاد المحور:"

إبراهيم عادل يقدم مستويات كبيرة مع بيراميدز، وخلال الفترة الأخيرة هو أفضل من زيزو.

وأضاف: يجب محاسبة مجلس إدارة نادي الزمالك في حال رحيل زيزو عن صفوف الفريق بشكل مجاني (ببلاش).

وتابع: أحمد القندوسي يلعب قادر على اللعب بشكل أساسي على حساب محمد مجدي أفشة وإمام عاشور، والأهلي خسر برحيله عن الفريق.