نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمات الحكام مستمرة.. فيديو خلف الكواليس يتسبب في إيقاف محمد العتباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف الحكم محمد العتباني، حكم لقاء البنك الأهلي وبترول أسيوط في بطولة كأس مصر.

وتداول فيديو مصور في ممر ستاد القاهرة الدولي عبر وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك والذي أظهر فيه حديث الحكم مع سامي الشيشيني من نادي البنك الأهلي.

وكان الحديث بشكل ودي والذي بادر فيه الشيشيني بالحديث حول عدالة التحكيم ليرد العتباني "لو ليك حاجة نص نص هتاخدها "في جملة أثارت الجدل في الساعات الماضية.

وجدير بالذكر أن البنك الأهلي قد تفوّق بهدف نظيف على حساب بترول أسيوط.