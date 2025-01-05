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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن الأهلي لديه مشاكل كبيرة داخل غرفة الملابس ومارسيل كولر المدير الفني للأهلي لديه مشاكل فنية سواء فى تشكيلاته أو تغييراته.

كريم حسن شحاتة: أى إخفاق جديد للأهلي يهدد برحيل كولر



وأضاف كريم حسن شحاتة، في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، أن التشكيلة التى دفع بها كولر في مباراة شباب بلوزداد كانت غريبة، وهو ما ظهر واضحا على اداء اللاعبين في المباراة والمنافس اضاع العديد من الفرص ولم يشكل فريق الأهلي أى خطورة على مرمى شباب بلوزداد طوال المباراة حتى حقق شباب بلوزداد الفوز.

وواصل كريم حسن شحاتة، موقف الأهلي في التأهل بات صعبا بعد خسارة الأهلي من شباب بلوزداد ويحتاج الأهلي لاربع نقاط لضمان التأهل.

واختتم كريم حسن شحاتة، لو حصل إخفاق جديد للأهلي، يهدد بقاء كولر في منصبه