نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيزو ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة المصري في الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتظم أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

زيزو ينتظم في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة المصري

وتعرض "زيزو" للإصابة بنزلة برد خلال الساعات الماضية قبل أن يخضع لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

واطمأن الجهاز الطبي على حالة اللاعب قبل انطلاق المران، وشارك زيزو في الفقرة البدنية بصورة طبيعية، قبل المشاركة في التدريبات الفنية استعدادًا للقاء المرتقب.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.