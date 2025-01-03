انت الأن تتابع خبر معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا الليلة في الدوري الإسباني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وكشفت قنوات بي ان سبورت الرياضية عن معلق مباراة ريال مدريد وفالنسيا للمعلق الرياضي الشهير نوفل باشي .

ومن المتوقع أن يمثل فريق ريال مدريد في هذه المباراة كل من : في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، أنطونيو روديجير، فيران جارسيا، خط الوسط: فيدي فالفيردي، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام، خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

يلتقي فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فالنسيا ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث تقام مباراة ريال مدريد وفالنسيا في تمام الساعة العاشرة على ستاد ملعب ميستايا، وتذاع مباراة ريال مدريد وفالنسيا على قنوات بي ان سبورت الرياضية .

يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، جمعها من الفوز في 12 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 2 مواجهات وتسجيل 41 هدفًا وتلقي 18، خلف أتلتيكو مدريد المتصدر برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع عشر برصيد 12 نقطة فقط.

يحتل فريق فالنسيا المركز الـ 19 في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 12 نقطة، حيث حقق فالنسيا الفوز في مباراتين، والتعادل في 6 مباريات، والخسارة في 9 مباريات ، سجل مهاجموه 16 هدفا، ودخل مرماهم 26 هدفا .