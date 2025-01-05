انت الأن تتابع خبر أحمد السقا يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على watch it بـ العنكبوت والسرب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر النجم أحمد السقا قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، بفيلمي العنكبوت والسرب، حيث حصد فيلم العنكبوت المركزالثانى وعرض في 2022، والفيلم بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

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