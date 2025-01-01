نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي معلول أسطورة الحلول وجناح النسر الذهبي الذي تلألأ في سماء الأهلي "يحتفل بعيد ميلاده الـ35" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عندما نتحدث عن أساطير الساحرة المستديرة لا بد أن نذكر الجناح الذهبي للنادي الأهلي علي معلول ملك الحلول في كل زمن ومع الفريق في أي مكان، اللاعب الذي جمع بين حب الجماهير والموهبة الكبيرة في إيجاد الحلول وفك شفرة أي مباراة صعبة، انتزع لقب ملك الحلول وأصبح الفتى المدلل لجماهيره فعندما يلمس الساحرة المستديرة يلعب على أوتار المشجعين ليهللوا الأسطورة علي معلول، وعند إرتدائه شارة القيادة كأنها ليلة تغني بها أم كلثوم والجميع في صوت واحد يطلقون اسمه في فرحة عارمة، اليوم احتفل علي معلول بعامه الجديد الـ35.

علي معلول أسطورة الحلول وجناح النسر الذهبي

في 1 يناير 1990 كان اليوم المعهود الذي طل علينا نجم الساحرة المستديرة وتحديدًا من قلب مدينة صفاقس بتونس، بدأت الحكاية في صفاقس، تلك المدينة التونسية التي أخرجت لنا اللاعب المحبب إلى القلوب علي معلول الذي انطلق في رحلة حافلة مع نادي الصفاقسي، حيث ثقلت موهبته، وأصبح أحد أبرز نجوم الدوري التونسي، ومع ذلك كان القدر يخبئ له محطة أكبر، ووجهة تصوره رمز للنجاح، وهى الانتقال للنادي الأهلي المصري، عندما وقع معلول عقود انضمامه للقلعة الحمراء في عام 2016، لم يتوقف عند هذا الانتقال بل تحول إلى فصل ذهبي في حياته، عند انضمامه إلى فريق عصر عبق التاريخ وأثقال الطموحات ومنذ ذلك الوقت أصبح من أبرز الانتقالات في الدوري المصري الممتاز، بسبب ذلك، لم يكن مجرد لاعب فقط ضمن صفوف الفريق، بل أصبح أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها وينتظره الجمهور بشغف كبير.

علي معلول هو عبارة عن مايسترو يضبط إيقاع المباريات حسبما يشاء بألحان موسيقية تجذب له الأنظار، وهذا للا يحدث فقط بينه وبين الملعب وكرة القدم بل أيضًا الجماهير تشعر بأن هناك اتصال خاص بينهم وبينه لا يفهمه غيرهم بفضل رسمه للوحة تطابق المستطيل للأخضر لمسة واحدة من قدمه كفيلة لضرب دفاع المنافس وهز شباكه ومع كل لمسة له تُرج المدرجات بإسمه، أصبح معلول الملقب عند جماهيره ب "علولو" مثال حي للتفاني والانتماء والإخلاص بل بات جزء لايتجزأ من روحهم.

مع مرور الوقت، يُضيف علي معلول فصلًا جديدًا إلى حكايته الملهمة، أرقام التواصل عنه عبارة عن أهداف وأداء ثابت في أصعب الظروف، علي معلول ليس مجرد لاعب كرة القدم؛ بل هو حكاية متجددة عن الشغف، التفاني، منذ الخطوة الأولى له على أرض ملعب النادي الأهلي، أصبح جزء لا يتجزأ من كيان النادي، ورمزًا للتحدي الذي لا يعرف المستحيل.

علي معلول أكثر من مجرد ظهير أيسر؛ بل إنه قصة تُروى عن الإخلاص والاحترافية، جماهير الأهلي لن تنسى أبدا لحظات التألق الذي قدمها، وأهدافه التي أسعدت الكثير، إنه ليس فقط لاعبًا على أرض الملعب، بل هو أيقونة تُلهم كل متآمل، عندما يُذكر اسم علي معلول سيرفقه لقب "لاعب بروح أسطورة".