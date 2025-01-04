العالم اليوم - مبيعات سيارات الركوب الجديدة في روسيا ترتفع 47% في 2024

انتم الان تتابعون خبر مبيعات سيارات الركوب الجديدة في روسيا ترتفع 47% في 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 4 يناير 2025 02:21 مساءً - شهدت مبيعات سيارات الركوب الجديدة في روسيا ارتفاعا بنسبة 47 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.55 مليون مركبة في عام 2024، بحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة الروسية، السبت.

وقال سيرجي تسيليكوف رئيس وكالة تحليلات سوق السيارات الروسية أوتوستات، في ديسمبر، إنه من المتوقع أن تنخفض المبيعات الجديدة في عام 2025 بنحو 10 بالمئة إلى 1.43 مليون مركبة إذ تدفع معدلات التضخم المرتفعة ورسوم الاستبدال الأسعار إلى الارتفاع.

وأدى اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022 إلى إعادة تشكيل سوق السيارات في روسيا بشكل جذري في ظل تخارج شركات صناعة السيارات الغربية من البلاد واندفاع الشركات الصينية لسد فجوة الإنتاج.

وتراجعت المبيعات في عام 2022 لكنها تعافت بشكل مطرد.