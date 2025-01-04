زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إثيوبيا

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إثيوبياضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت، إثيوبيا في الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، حسب مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.

وبحسب وسائل الإعلام الإثيوبية، لم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان قد نجم عن الزلزال أضرار بشرية أو مادية، وتم تحديد مركز الزلزال مبدئيا على عمق عشرة كيلومترات عند دائرة عرض 9.42 درجة شمالا وخط طول 40.13 درجة شرقا.

وأمس الجمعة، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية، في بيان لها: إن هناك بوادر لثوران بركان في منطقة عفار، حيث أظهر فيديو تصاعد الدخان والغبار من فوهة بركان بجبل دوفان، وهو موجود في إحدى المناطق التي تأثرت بنشاط الزلازل في إثيوبيا مؤخرا.

وشهدت إثيوبيا خلال الأسبوعين الأخيرين زلازل متكررة تجاوز عددها 120 زلزالا، لتحقق عام 2024 رقما قياسيا في عدد الزلازل مقارنة بالسنوات الأخيرة.