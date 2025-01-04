زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إثيوبيا
ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت، إثيوبيا في الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، حسب مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض.
وبحسب وسائل الإعلام الإثيوبية، لم يتسن على الفور معرفة ما إذا كان قد نجم عن الزلزال أضرار بشرية أو مادية، وتم تحديد مركز الزلزال مبدئيا على عمق عشرة كيلومترات عند دائرة عرض 9.42 درجة شمالا وخط طول 40.13 درجة شرقا.
وأمس الجمعة، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية، في بيان لها: إن هناك بوادر لثوران بركان في منطقة عفار، حيث أظهر فيديو تصاعد الدخان والغبار من فوهة بركان بجبل دوفان، وهو موجود في إحدى المناطق التي تأثرت بنشاط الزلازل في إثيوبيا مؤخرا.
وشهدت إثيوبيا خلال الأسبوعين الأخيرين زلازل متكررة تجاوز عددها 120 زلزالا، لتحقق عام 2024 رقما قياسيا في عدد الزلازل مقارنة بالسنوات الأخيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب إثيوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.