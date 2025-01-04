أخبار اليمن : طقس شديد البرودة.. تحذير مهم من الأرصاد

طقس شديد البرودة.. تحذير مهم من الأرصادتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة، وباردة في عدد من المحافظات خلال الـ24 ساعة القادمة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران، صعدة ومرتفعات الضالع، لحج، مأرب والجوف مع إمكانية تشكل الصقيع على أجزاء منها.

ويتوقع أيضاً أجواء باردة إلى شديدة البرودة في مرتفعات إب، أبين، حضرموت، المهرة والمناطق الصحراوية، بينما تكون الأجواء باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار: 0، البيضاء: 0، عمران: 1، صنعاء: 2.

وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المركز المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من آثار البرودة الشديدة، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظا عليها.