انت الأن تتابع خبر دلكة النشا للعروسة دلكي جسمك كله لتفتيح وتبييض وإزالة الأسمرار والبقع في جسم العروس في دقائق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلجأ الكثير من الفتيات إلى الذهاب إلى بعض المستحضرات التجميلية التي تعمل على تفتيح الجسم لأن في بعض الأحيان تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة إسمرار الجسم وتذهب هؤلاء الفتيات إلى الذهاب إلى تلك المستحضرات التجميلية التي تعمل على إستخدام الدلكات التي تعمل على تفتيح الجسم او تعمل على إستخدام الاجهزة التي تعمل على تفتيح الجسم وتفتيح مناطق معينة في الجسم ولكن هذه الطريقة من الطرق المكلفة حيث يمكننا إستخدام الدلكات الطبيعية البديلة التي تعمل على تفتيح الجسم ومن اشهر تلك الدلكات الطبيعية هي دلكة النشا حيث تعمل تلك الدلكة على تفتيح الجسم وجعله لامع وناعم، وتعد تلك الدلكة يمكننا خلطها مع العديد من المكونات الطبيعية الاخرى التي تعمل على إفادة الجسم وجعله ناعم مثل الحرير، حيث يمكننا تلك الدلكة الطبيعية مرتان في كل إسبوع وخلال عشرة أيام فقط وسوف تحصلين على جسم جميل وناعم وابيض، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل وصفة دلكة النشا لتفتيح الجسم ونقدم إليكي مكونات تلك الوصفة للحصول على افضل النتائج التي ترغبين بها.

عليكي بإستخدام

الدلكات التي تعمل على تبييض الجسم خلال وقت سريع حيث تلجأ الغالبية من الفتيات والسيدات الذين يعانون من مشكلة إسمرار الجسم بالذهاب إلى المراكز التي تعمل على إستخدام الليزر في تبييض الجسم، وعلينا بإستخدام دلكة النشا السحرية التي تعمل على تبييض الجسم وجعله ابيض مثل الحليب وناعم تماما.

مكونات عمل وصفة دلكة النشا لتفتيح الجسم

كمية مناسبة من النشا تناسب حجم الجسم.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

خمسة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل وصفة دلكة النشا لتفتيح الجسم