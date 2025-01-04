طريقة عمل كريم النشا التركي: لشد البشرة وتفتحها 4دراجات في ثواني2024

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رياض - احمد صلاح - طريقة عمل كريم النشا التركي ، يعتبر من اقوي الكريمات التي تساعد علي شد البشرة وتفتحها بشكل لا يصدق وخرافي، وتبحث كل فتاه علي بشرة مشرقة وفاتحة وخلية من أي عيوب، ويعد كريم النشا وصفه سهل وجديدة وفعالة جداً لشد البشرة وتفتحها 4دراجات من أول مرة نستخدم فيها الكريم الرهيب والفعال جداً، واليوم سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل كريم النشا التركي الرهيب في مجال الكريمات التي تساعد علي شد البشرة وتفتحها ⁴ درجات فوري في ثواني بطريقة مضمونة وجديدة 2024.

سوف نتعرف ونقدم لكم بعص المكونات التي يتكون منها كريم النشا لشد البشرة وتفتحها ⁴درجات خلال ثواني وهي كالتالي:-

نصف كوب من النشا.

5 معالق من عصير الطماطم.

ربع كوب من ماء الورد.

معلقة من الحليب البودرة.

معلقة من أي كريم يساعد علي شد البشرة.

طريقة عمل كريم النشا التركي

طريقة التحضير ولاستخدام

سوف نتحدث ونتعرف علي اجمل واسهل طريقة للأعداد كريم النشا التركي في اقل وقت ممكن وبطريقة لن تتخيليها في شد وتفتيح البشرة وهي كما يلي:-

نحضر إناء علي النار هادئة، ونضع بداخله النشا ونسكب عليه ماء الورد، ونقلب المكونات جيداً حتي يصبح لدينا مزيج ثقيل.

ثم نضيف معلقة الحليب البودرة، وعصير الطماطم، ومعلقة الكريم، ونقلبهم علي النار لمدة دقيقتين حتي يتجانس المكونات، ونطفي النار والان لدينا خليط كريمي ومتجانس.

نضع الكريم في علبة محكمة وفي المساء نغسل الوجه جيداً ونضع طبقة من الكريم لمدة 3 ساعات ثم بغسل الوجه سوف تلاحظين الفرن من أول مرة بأذن الله.

نكرر العملية يوميا لمدة أسبوع حتي نحصل علي افضل نتيجة ان شاء الله.

مكونات ماسك النشا والليمون لشد البشرة وتفتحها أيضا

سوف نتعرف علي بعض مكونات الرهيب لعمل ماسك النشا والليمون الذي يساعد شد وتنظيف وتفتيح البشرة يشكل خرافي وهي كالاتي:-

معلقين من النشا.

معلقة من عصير الليمون.

ربع معلقة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

نتعرف اليوم علي طريقة سهلة وبسيطة جدا لعمل ماسك النشا والليمون الذي يساعد في شد وتنعيم البشرة 4درجات فوري دون تعب وهي كما يأتي:-