نادي العامرات يدخل قائمة أبطال الكأس بفوزه على صلالة فـي نهائي مثير

فـي نهائي كأس جلالته للهوكي

بتكليفِِ سامِِ .. تَوَّج صاحب السُّمو السَّيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات فريق العامرات للهوكي بطلًا لكأس جلالة السُّلطان المُعظَّم للهوكي يوم أمس في ختام النسخة الـ54 في تاريخ هذه المسابقة العريقة بعد فوزه يوم أمس في النهائي على فريق صلالة للهوكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في لقاء جميل ومثير شهده نهائي المسابقة. من جانب آخر، حصد نادي أهلي سداب المركز الثالث في المسابقة وذلك بعد فوزه على نادي النصر في اللقاء الذي جمع الفريقين لتحديد المركزين الثالث والرابع، بنتيجة 3 أهداف مقابل صفر. نادي العامرات دخل المباراة النهائية بشكل قوي لأجواء الربع الأول، واستطاع تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10 عبر لاعبه أحمد النوفلي، وتواصل اللعب بشكل كبير من لاعبي الفريقين الذين قدموا أفضل الإمكانيات، قبل أن ينتهي الربع الأول بتقدم نادي العامرات بهدف وحيد. الربع الثاني من اللقاء، هو الآخر بدأ بمستوى فني كبير من لاعبي الفريقين وسط توجيهات من مدربي الفريقين (محمد البطراني صلالة، ومحمد الدرمكي العامرات)، قبل أن يتمكن الباكستاني عبدالحنان شاهد محترف نادي العامرات من مضاعفة النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتمكن المحترف المصري أحمد محمد من تسجيل الهدف الثالث، لينتهي الربع الثاني بتقدم العامرات بثلاثية، وفي الربع الثالث لم يأتِ بجديد، بينما في الربع الرابع وقبل نهاية المباراة استطاع نادي صلالة من تسجيل هدفه الوحيد عبر لاعبه عبدالرحمن نصيب، لتنتهي المباراة بفوز العامرات بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد. أدار المباراة النهائية طاقم تحكيم دولي مكوَّن من خميس البلوشي والباكستاني هارون راشد، أما خليل البلوشي فكان حكم الاحتياط، بينما حكم تقنية الفيديو المساعد «الفار» البنجلاديشي سليم لاكي، وتكوَّن فريق القضاة من أيوب الحسني قاضي التسجيل، وعلي اللواتي قاضي التوقيت، أما فيصل البلوشي فكان مشرفًا فنيًّا على المباراة.

تتويج الفائزين

بعد نهاية المباراة قام صاحب السُّمو السَّيد حارب بن ثويني آل سعيد - راعي الحفل - برفقة سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب والدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للهوكي، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث توّج نادي العامرات لأول مرة في تاريخه بلقب المسابقة في نسختها الـ54 وحصل على كأس المسابقة و(30) ميدالية ذهبية ومكافأة مالية قدرها (40.000) ريال عُماني، بينما حصل نادي صلالة على المركز الثاني، و30 ميدالية فضية ومكافأة مالية قدرها (25.000) ريال عُماني، أما نادي أهلي سداب فتوِّج بالمركز الثالث، وحصل على 30 ميدالية برونزية ومكافأة مالية قدرها (15.000) ريال عُماني.

السجل الذهبي

وتُعَدُّ مسابقة كأس جلالة السُّلطان للهوكي من أعرق المسابقات المحلية التي انطلقت منذ عام 1971، حيث فاز بأول نسخة منها نادي عُمان، وكذلك فاز بالمسابقة في أعوام 1972 و1973 و1974، قبل أن يفوز نادي الأهلي في 1975، بينما حصد النهضة ألقاب 3 مواسم على التوالي أعوام 1976 و1977 و1978، ثم فريق الشُّرطة عام 1979، ثم عاد النهضة وتوّج بها في موسمي 1980 و1981، قبل أن يتألق نادي مطرح ويتوَّج بلقب الكأس في ثلاثة مواسم 1982 و1983 و1984، تبعه نادي سداب عام 1985، ثم عاد نادي مطرح وتوِّج بموسم 1986، ونادي عُمان 1987، ثم نادي مطرح 1988، قبل أن يبدأ نجم نادي السيب بالظهور على ساحة اللعبة ويتوَّج بأول لقب له موسم 1989، ثم نادي سداب 1990، وعاد نادي السيب إلى التألق وحسم لقب الكأس لأربعة مواسم على التوالي أعوام 1991 و1992 و1993 و1994، وعاد نادي سداب للظهور وفاز بلقب 1995، بينما توِّج السيب بلقب عامي 1996 و1997، وفي عام 1998 توِّج نادي سداب، قبل أن يظهر نادي البستان، ويحصد لقب 1999، تبعه فوز نادي السيب عامي 2000 و2001، وفي عام 2002 توِّج نادي سداب باللقب، وعاد السيب ليتوَّج باللقب عام 2003، ثم نادي مسقط 2004، قبل أن يفوز نادي أهلي سداب بلقب 2005، وظهر بطل جديد على ساحة مسابقة الكأس، وهو نادي النصر الذي استطاع الفوز بلقب المسابقة في عامي 2006 و2007، وحصد نادي عُمان لقب موسم 2008، قبل أن يتوَّج النصر عامي 2009 و2010، وعاد نادي أهلي سداب لمنصة التتويج بتمكنه من الفوز بلقب عامي 2011 و2012، قبل أن يعود النصر بقوة ويحصده في موسمي 2013 و2014، وعاد أهلي سداب بالفوز في موسم 2015، ثم ظهر السيب في عام 2016 وتوِّج بمسابقة الكأس، إلا أن النصر حصد موسم 2017، تبعه فوز أهلي سداب عام 2018، ثم عاد النصر وتوِّج بلقب عام 2019، بينما توِّج نادي أهلي سداب بموسم 2020، فيما ظهر بطل جديد في عام 2021 وهو نادي صحار وتوِّج بلقب المسابقة، قبل عودة النصر للتتويج بلقب 2022، ونادي صحار للنسخة الماضية 2023، ونادي العامرات في نسخة 2024.