بتكليفٍ سامٍ وبرعاية حارب بن ثويني .. اليوم العامرات يواجه صلالة فـي نهائي النسخة الـ 54 لكأس جلالته للهوكي

كتب ـ خالد الجلنداني :

بتكليفٍ سامٍ من لدن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ يرعى صاحب السُّمو السّيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات اليوم المباراة النهائية للنسخة الـ 54 لمسابقة كأس جلالة السُّلطان المعظم للهوكي وذلك في الساعة السابعة مساء على ملعب هوكي عُمان بولاية العامرات بحضور عدد من اصحاب السمو والمعالي والسعادة ورئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للهوكي واعضاء المجلس ورؤساء وممثلي الاندية المشاركة في البطولة حيث يلتقي في المباراة النهاية لأول مرة ناديا العامرات وصلالة حيث يطمح كل منها الى تدوين اسمه في السجل الذهبي للبطولة وكذلك تتويج جهودهم الكبيرة التي بذلوها منذ بداية المسابقة وكانت انظارهم مركزة على الكأس الغالية حيث اكمل طرفا النهائي كافة تحضيراتهما للقاء اليوم من خلال المران الأخير الذي خاضاه تم التركيز فيه على الخطط والتشكيلة المناسبة للمباراة النهاية.

وقد جاء تأهل نادي صلالة للنهائي عقب فوزه على نادي أهلي سداب بنتيجة 2-1 في مباراة نصف النهائي امس الأول كما حقق نادي العامرات فوزًا مثيرًا على نادي النصر الذي كان متقدمًا بنتيجة 5-2 حتى الربع الثالث من اللقاء إلا أن فريق العامرات تمكن من قلب النتيجة بتسجيله خمسة أهداف متتالية، لتنتهي المباراة بفوز العامرات بنتيجة 7-5 في حين يتنافس نادي أهلي سداب ونادي النصر على المركزين الثالث والرابع. ويشارك في هذه النسخة الـ54 من المسابقة 16 ناديًا وهي: أهلي سداب والسيب والعامرات وقريات وظفار والنصر وصلالة والاتحاد ومرباط وصحار وصحم والسلام والرستاق والنهضة والشباب ومصيرة حيث تأهل 8 فرق الى الأدوار النهائية للبطولة قُسمت إلى مجموعتين ضمت المجموعة الأولى حامل اللقب نادي صحار إلى جانب أندية أهلي سداب والنصر والسلام، بينما شملت المجموعة الثانية أندية صلالة والسيب والعامرات وظفار.

بكفاءة عالية

وعن تحضيرات نادي العامرات قال المدرب الوطني محمد الدرمكي مدرب هوكي العامرات: الحمد الله بان يصل هوكي العامرات من أول مشاركة له في بطولة كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي للمباراة النهائية وهو بحد ذاته إنجاز كبير يحسب لمجلس ادارة نادي العامرات برئاسة محسن بن هاني البحراني الذي كان الداعم الأكبر والمحفز نحو بلوغ الفريق للمباراة النهائية. واضاف الدرمكي بان اللاعبين كانوا في الموعد ورغم تأخرنا بفارق كبير وصل إلى 3 أهداف حتى آخر 10 دقائق، إلا أن الفريق عاد وسجل خمسة أهداف أخرى وأثبت جدارته بالتأهل للنهائي، وكل اهنئ اللاعبين على المستوى الكبير والأداء الرائع مؤكدا بان الجهاز الفني والإداري عمل بكفاءة عالية وكانت الخطط والأهداف واضحة منذ البداية، فالمنافسة على الألقاب هي الهدف الأساسي من المشاركة في أي بطولة، ورغم التحديات إلا أن الفريق قدم نفسه بقوة في الموسم الأول له، حيث البداية كانت في دوري الدرجة الأولى حيث توج العامرات بلقبها قبل حوالي شهرين، وواصل الفريق استعداداته للبطولة الأقوى والأعظم كأس جلالة السلطان المعظم للهوكي والحمدلله المسار في نسق تصاعدي ونرجو التوفيق في اللقاء الختامي.ونمتلك مجوعة متجانسة من اللاعبين الشباب والخبرة، وأبرزهم الخضر النوفلي وإلياس النوفلي ومحمد النوفلي ومعاذ العتبي وعدنان الحسني، فيما يخلق لاعبو الخبرة التوازن بالفريق أمثال الكابتن يونس النوفلي، وفهد النوفلي وأحمد سعيد النوفلي، وفيصل المعمري. ونتطلع بهذه الكوكبة أن يتوج الفريق اللقب الأول له على مستوى بطولة الكأس ودعوة لجماهير العامرات بالحضور ومؤازرة الفريق في اللقاء الختامي اليوم، حيث كانت الجماهير حاضرة في المباريات الفائتة ولهم الأثر الطيب في تحفيز اللاعبين.

في المقابل استعد ايضا نادي صلالة لهذا اللقاء الهام بقيادة المدرب الوطني سالم محاد الذي يطمح هو الاخر الى كسب أول لقب له في هذا البطولة بعدما نجح في تخطى نادي اهلي سداب صاحب الألقاب والخبرة الكبيرة في اللعبة حيث يضم صلالة مجموعة من اللاعبين المتميزين وهم اشرف عبدالغني و الحارس المتألق امجد الحسني وسمير الشبلي والمحترف الباكستاني رانا كل هذا العناصر كان له دور كبير في الوصول إلى نهائي الكأس الغالية لأول مرة.

سجل الذهبي

تعَد مسابقة كأس جلالة السلطان للهوكي من أعرق المسابقات المحلية التي انطلقت منذ عام 1971، حيث فاز بأول نسخة منها نادي عُمان، وكذلك فاز بالمسابقة فـي أعوام 1972 و1973 و1974، قبل أن يفوز نادي الأهلي فـي 1975، بينما حصد النهضة ألقاب 3 مواسم على التوالي أعوام 1976 و1977 و1978، ثم فريق الشرطة عام 1979، ثم عاد النهضة وتوِّج بها فـي موسمَي 1980 و1981، قبل أن يتألق نادي مطرح ويتوَّج بلقب الكأس فـي ثلاثة مواسم 1982 و1983 و1984، تبعه نادي سداب عام 1985، ثم عاد نادي مطرح وتوِّج بموسم 1986، ونادي عُمان 1987، ثم نادي مطرح 1988، قبل أن يبدأ نجم نادي السيب بالظهور على ساحة اللعبة ويتوَّج بأول لقب له موسم 1989، ثم نادي سداب 1990، وعاد نادي السيب إلى التألق وحسم لقب الكأس لأربعة مواسم على التوالي أعوام 1991 و1992 و1993 و1994، وعاد نادي سداب للظهور وفاز بلقب 1995، بينما حصد السيب عامي 1996 و1997، وفـي عام 1998 توِّج نادي سداب، قبل أن يظهر نادي البستان ويحصد لقب 1999، تبعه فوز نادي السيب عامي 2000 و2001، وفـي عام 2002 توِّج نادي سداب باللقب، وعاد السيب ليتوَّج باللقب عام 2003، ثم نادي مسقط 2004، قبل أن يفوز نادي أهلي سداب بلقب 2005، وظهر بطل جديد على ساحة مسابقة الكأس وهو نادي النصر الذي استطاع الفوز بلقب المسابقة فـي عامي 2006 و2007، وحصد نادي عُمان لقب موسم 2008، قبل أن يتوَّج النصر عامي 2009 و2010، وعاد نادي أهلي سداب لمنصة التتويج بتمكّنه من الفوز بلقب عامي 2011 و2012، قبل أن يعود النصر بقوة ويحصده فـي موسمي 2013 و2014، وعاد أهلي سداب وفاز بموسم 2015، ثم ظهر السيب فـي عام 2016 وتوِّج بمسابقة الكأس، إلا أن النصر حصد موسم 2017، تبعه فوز أهلي سداب عام 2018، ثم عاد النصر وتوِّج عام 2019، بينما توِّج نادي أهلي سداب بموسم 2020، فـيما ظهر بطل جديد فـي عام 2021 وهو نادي صحار وتوِّج بلقب المسابقة، قبل عودة النصر للتتويج بلقب 2022، ونادي صحار للنسخة الماضية 2023.

جوائز المسابقة

سيحصل الفريق الفائز بلقب المسابقة على الكأس و(30) ميدالية ذهبية ومكافأة مالية قدرها (40.000) ريال عُماني، فـيما سيحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني على (30) ميدالية فضية ومكافأة مالية قدرها (25.000) ريال عُماني، فـيما سيحصل الفريق الفائز بالمركز الثالث على الميداليات البرونزية ومكافأة مالية قدرها (15.000) ريال عُماني، كما سيحصل كل من (أفضل لاعب - الهدّاف - أفضل حارس) على هدية تذكارية ومكافأة مالية قدرها (100) ريال عُماني.