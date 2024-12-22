ختام منافسات المحطة السادسة من سباقات الهجن الأهلية بولاية بركاء

بركاء ـ العُمانية: اختتمت بميدان الفليج بولاية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة أمس منافسات المحطة السادسة من سباقات الهجن الأهلية «التأهيل الثاني» التي نظَّمها الاتحاد العُماني لسباقات الهجن بمشاركة مُلّاك ومضمِّري الهجن من مختلف محافظات سلطنة عُمان واستمرت ثلاثة أيام. اشتمل الختام على إقامة 22 شوطا خُصصت 10 أشواط منها لفئة الجذاع لمسافة 5 كيلومترات و6 أشواط لفئة الثنايا لمسافة 6 كيلومترات و6 أشواط لفئة الحول والزمول لمسافة 6 كيلومترات بمشاركة 320 من الهجن، وجاءت نتائجها على النحو الآتي: ففي أشواط الجذاع، جاءت في المركز الأول في الشوط الأول غزلان للهجانة السُّلطانية، وظفرت بالمركز الأول في الشوط الثاني مناورة لمالكها محمد بن حميد الوهيبي، فيما نال ناصي لمالكه بدر بن علي الشامسي المركز الأول في الشوط الثالث، وجاءت في المركز الأول في الشوط الرابع اليمامة لمالكها محمد بن حميد الوهيبي.

أما في الشوط الخامس فجاءت في المركز الأول العنود لمالكها خريبيش بن محمد الوهيبي، وحصل على المركز الأول في الشوط السادس الواضح لمالكه سعيد بن عامر الحجري، وفي الشوط السابع جاءت في المركز الأول سمحة لمالكها سعود بن علي الحابري، فيما أحرزت المركز الأول في الشوط الثامن العابرة لمالكها مبارك بن محمد الحرسوسي، وفي الشوط التاسع جاء في المركز الأول قاصد لمالكه سعيد بن حميد الجحافي، وفي الشوط العاشر حلّت في المركز الأول القمة لمالكها مسعود بن ناصر اليحمدي. أما في أشواط «الثنايا» فظفرت بالمركز الأول في الشوط الأول فند للهجانة السُّلطانية، وجاءت في المركز الأول في الشوط الثاني إنجاز لمالكها سعيد بن سالم الجديلي، ‏أما في الشوط الثالث فنال المركز الأول المختبر لمالكه عبدالله بن علي العويسي، فيما حصلت على المركز الأول في الشوط الرابع ارام لمالكها مبارك بن سعيد المخيني، وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول وصفة لمالكها محمد بن حميد الوهيبي، ونال المركز الأول في الشوط السادس الشارد لمالكه سعيد بن حمد الوهيبي. وفي أشواط «الحول» توّجت بالمركز الأول في الشوط الأول علاج لهجن البشائر ومضمرها محمد بن حميد الوهيبي، وحصلت الظبي لمالكها علي بن محمد المنهالي على المركز الأول في الشوط الثاني، وفي الشوط الثالث جاء في المركز الأول هملول لمالكه بدر بن سعود الدرعي فيما جاءت في المركز الأول في الشوط الرابع عوايد لمالكها محمد بن سعيد المنهالي، ونال المركز الأول في الشوط الخامس الشاهينية لمالكها حمد بن شطيط الحنيبي، أما في شوط «الزمول» فظفر بالمركز الأول ناصي لمالكه سعيد بن محمد الحارثي.