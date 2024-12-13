نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حمدي فتحي يغادر مباراة الوكرة والدحيل بعد إصابة خطيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض حمدي فتحي لاعب فريق الركوة لإصابة قوية في الرأس وذلك في مباراة فريقه أمام الوكرة القطري والتي جمعتهم في دور نصف نهائي كأس قطر.

إصابة حمدي فتحي

إصابة حمدي فتحي جاءت في الرأس بعد اصطدامه مع أحد لاعبي فريق الخصم ليقرر الفريق الطبي مغادرته من المباراة.

ورغم محاولات حمدي فتحي الاستمرار لكن كان قرار الفريق الطبي بمغادرته مباراة الفريق، ولم يعانى الوكرة فقط بسبب إصابة حمدي فتحي بل تعرض عبد العزيز متولي للطرد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

وجدير بالذكر أن المباراة تتجه للأشواط الإضافية بسبب التعادل بين الفريقين بهدف لمثله.

