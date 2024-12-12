مسقط يفوز على العروبة ونزوى يكسب السيب بصعوبة فـي دوري الشباب لكرة اليد

واصل نادي مسقط تفوقه في دوري الشباب لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025م حيث تغلب على نادي العروبة بسهولة بنتيجة 43/‏18 في الجولة الأولى بالدور النهائى للدوري في لقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأول على ملعب الصالة الرياضية الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وعلى نفس الصالة فاز نزوى على السيب بصعوبة بفارق هدف واحد بنتيجة 26/‏25 ليظفر نزوى ومسقط بأول نقطتين لكل منهما في بداية الدور النهائي لدوري الشباب.

وتقام يوم السبت القادم مباراتان في الجولة الثانية حيث يتبارى مسقط مع السيب في الساعة الرابعة عصرا على ملعب صالة الرياضية بنادي الأمل، ويلتقي نزوى مع العروبة في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بنزوى وقد أجرت لجنة المسابقات تعديل على موعد وتوقيت مباريات الجولة الثالثة في دوري الشباب حيث يلتقي مسقط مع نزوى في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي عمان ويلعب العروبة مع السيب في الساعة الرابعة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصور بدلا عن نادي عمان سابقا . من جانب اخر تقام يوم غد مباريات الإياب في دوري الناشئين لكرة اليد حيث يلعب العروبة مع مسقط في الساعة الثانية ظهرا على ملعب الصالة الفرعية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ويلتقي نزوى مع السيب في الساعة الثانية ظهرا بملعب الصالة الرياضية بنادي السيب وكانت مباريات دور الذهاب اسفرت عن فوز مسقط على العروبة بنتيجة 40/‏23 وتفوق السيب على نزوى بنتيجة 26/‏24 وسيختتم الدوري يوم 23 من الشهر الجاري باقامة مباراة تحديد المركزين الأول والثاني، وكذا مباراة تحديد المركز الثالث بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.