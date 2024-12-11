اتحاد السلة يناقش استضافة بطولة الخليج لثلاثيات كرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني :

عقد مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة السلة برئاسة المهندس خلفان بن صالح الناعبي رئيس الاتحاد ناقش خلالها روزنامة المسابقات للموسم 2024-2025 م، واستضافة بطولة منتخبات الخليج لثلاثيات كرة السلة للرجال، ومناقشة عدد من مواضيع التعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، في الاجتماع الذي عقد بمقر الاتحاد بمبنى اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية بحضور ابوبكر الجهوري نائب الرئيس وسعيد الحبسي أمين السر بالوكالة وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد .

تم خلال الاجتماع استعراض التقارير الفنية لروزنامة مسابقات الاتحاد للموسم 2024-2025م والوقوف على النقاط الفنية بكل مسابقة والتوجيه حول بعض النقاط والاستعدادات لانطلاق ما تبقى من مسابقات خلال الفترة القادمة ، كما تم الاطلاع على ما تم تنفيذه من قبل لجنة التطوير الفني وتقارير برنامجين التعاون مع الاتحاد الدولي للعبة حول برنامج تدريب الكوادر الوطنية في المدارس والتأكيد على أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج أخرى لمختلف الأجهزة الفنية في قطاع كرة السلة. واستعرض الاجتماع أنشطة لجنة ثلاثيات كرة السلة المنفذة ضمن خطة اللجنة والبرامج القادمة كما تم بحث إمكانية استحداث مسابقة الأندية للشباب لثلاثيات كرة السلة من خلال رعاية القطاع الخاص لها، والبحث عن الآلية المناسبة لتواجد الاتحاد في مختلف المهرجانات التي تقيمها محافظات سلطنة عمان بهدف نشر لعبة كرة السلة، كما تم مناقشة استضافة الاتحاد لبطولة منتخبات الخليج لثلاثيات كرة السلة للرجال والمتوقع أن تكون في نهاية شهر نوفمبر من عام ٢٠٢٥م، كما تم استعراض أنشطة لجنة الرياضة النسائية وخطه اللجنة في تنفيذ عدد من المسابقات خلال العام القادم، كما تم الاطلاع على التقرير الفني حول مشاركة منتخب الفتيات لثلاثيات كرة السلة في بطولتي المنامة ونيوم.