سلطنة عمان تفوز بملف استضافة البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2025م

بعد منافسة قوية من ثلاث دول آسيوية

كتب ـ خالد الجلنداني :

تصوير ـ سعيد البحري :



فازت سلطنة عُمان ممثلة في الاتحاد العماني لكرة اليد بملف استضافة البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات لعام 2025م والمؤهلة لكأس العالم لعام 2026 م التي ستقام في شهر مايو القادم بعد ختام دورة الألعاب الرياضية الشاطئية الخليجية بسلطنة عُمان في شهر ابريل عام 2025 وجاء فوز ملف السلطنة بعد منافسة قوية من ثلاث دول آسيوية، قدمت ملفات الاستضافة، وحظى الملف بموافقة الاتحاد الآسيوي لكرة اليد للاستضافة بعد تقديم الاتحاد العماني لكرة اليد ملفا متكاملا يحتوى على جميع المتطلبات والاشتراطات والتسهيلات التي سيتم تقديمها للبطولة بالاضافة الى تمتع سلطنة عمان بالبنية الأساسية للملاعب الخاصة بالالعاب الشاطئية المتواجدة بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، والمدينة الرياضية بالمصنعة التي سبق لها واستضافت كأس العالم لكرة اليد الشاطئية عام 2012 الى جانب تمتع سلطنة عمان بالعديد من المقومات منها السياحية والأمن والاستقرار وعلاقاتها المتميزة مع كل دول العالم وتعد هذا المرة الثانية التي تستضيف السلطنة البطولة الآسيوية الشاطئية، حيث كانت المرة الأولى في عام 2015م وحقق فيها منتخبنا المركز الثاني خلف المنتخب القطري الذي توج باللقب.



موسى البلوشي:

سعداء بالفوز باستضافة البطولة الآسيوية ونشكر وزارة الثقافة والرياضة والشباب على دعم ملف الاستضافة

البطولة خطوة مهمة للرياضة العمانية وطموحنا استضافة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية لعام 2028 وهذا ما نعمل عليه حاليا

خطوة مهمة

قال موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد نحن سعداء جدا بفوز سلطنة عمان بملف استضافة البطولة الآسيوية العاشرة لكرة اليد الشاطئية، وتعد خطوة مهمة جدا لنا مع بداية تشكيل المجلس الجديد الذي تم انتخابه مؤخرا ولقد جاء فوزنا بملف الاستضافة بعد منافسة قوية مع دول أخرى أيضا تقدمت هي الأخرى للفوز بهذا الملف. واضاف موسى البلوشي: تأتي هذه الخطوة وهذا النجاح ضمن النجاحات التي حققتها السلطنة في استضافتها للبطولات الكبرى خلال الفترة السابقة وطموحنا في المرحلة المقبلة استضافة كأس العالم لكرة اليد الشاطئية عام2028م، حيث تقدمنا بالفعل مؤخرا بملف متكامل في هذا الخصوص ومن هنا أبارك لأخواني أعضاء مجلس الإدارة الفوز بهذا الملف وأحييهم على هذا القرار، وأجدد شكري لوزارة الثقافة والرياضة والشباب على إعطاء الضوء الأخضر لنا لاستضافة هذه البطولة القارية وهي أيضا بالمناسبة عبارة عن تصفيات مؤهلة لبطولة العالم 2026م .. كما يعلم الجميع بأن المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية هو وصيف آسيا في اكثر من 7 مناسبات تقريبا وممثل دائم للقارة الآسيوية في بطولات كأس العالم واللي كان آخرها في الصين هذا العام وكل أمنياتنا للمنتخب ولرجال المنتخب بتحقيق الهدف الأكبر والأهم من هذه الاستضافة وهو المنافسة على لقب البطولة وصعوده مجددا لبطولة العالم من هنا من ارض السلطنة. وأكد البلوشي بأن البطولة ستقام على الملاعب الرملية بمجمع السلطان قابوس الرياضي في بوشر وستسبق هذه البطولة دورة الألعاب الخليجية الشاطئية التي ستكون في ضيافة السلطنة ايضا وقبل البطولتين سيكون الجمهور على موعد مع البطولة الخليجية للأندية لكرة اليد لدول مجلس التعاون الخليجي في ضيافة نادي عمان فبراير 2025 وسيكون عام إستثنائي بكل تأكيد مع إستضافة السلطنة لثلاث بطولات كبيرة وهذه دعوة لكل منتسبي لعبة كرة اليد بالسلطنة والجمهور الكريم والمتابعين للإستمتاع بكل تلك المنافسات التي ستكون بدايتها البطولة الخليجية للأندية وختامها في مايو بالبطولة الآسيوية لكرة اليد الشاطئية.

خطة الإعداد

تعقد لجنة المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد اليد خلال الأيام القادمة اجتماعا مع الجهاز الفني والاداري لمنتخبنا بقيادة المدرب الوطني حمود الحسني ومساعده جابر البلوشي لمناقسة خطة اعداد منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد الشاطئية للبطولة الخليجية والبطولة الآسيوية، حيث تشتمل على معسكرات داخلية وخارجية تسبق هذه المشاركات الهامة من أجل تحقيق نتائج مشرفة فيها.

إنجازات كبيرة

حقق منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد الشاطئية العديد من الانجازات خلال مسيرة والتي بدأت منذ عام 2004 منها الحصول على المركز الأول في البطولة الآسيوية الأولى التى استضافتها مسقط 2004 والتأهل إلى كأس العالم بالغردقة عام 2004 و تحقيق المركز الرابع في كأس العالم الشاطئية التى أقيمت في تايبيه الصين عام 2009 وتحقيق المركز الرابع في دورة الألعاب الآسيوية الثانية التى استضافتها مسقط عام 2010 وتحقيق المركز الثاني في البطولة الآسيوية التى أقيمت في مسقط عام 2011 والتأهل إلى كأس العالم التى استضافتها المدينة الرياضية بالمصنعة عام 2012 وحصد فيها المنتخب المركز الثامن، كما حصل على المركز الثاني في البطولة الآسيوية التى أقيمت هونج كونج عام 2013 والتأهل إلى كأس العالم بالبرازيل عام 2014 ، كما احتل المنتخب المركز الثاني في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية بوكت عام 2014 ونال أيضا المركز الثاني في البطولة الآسيوية التي أقيمت في مسقط عام 2015 وتأهل المنتخب لكأس العالم بالمجر 2016م.واحتل فيها المركز السابع، كما حصل على المركز الثاني في البطولة الخليجية الشاطئية بقطر عام 2015 والمركز الثاني في البطولة الآسيوية بفيتنام 2016 والتأهل إلى كأس العالم في تايلاند عام 2017 كما تأهل منتخبنا إلى كأس العالم التي أقيمت في روسيا 2018 ، وحقق فيها المركز التاسع وكان آخر إنجاز لمنتخبنا في البطولة الآسيوية السابعة بالصين عام 2019 وحقق فيها المركز الثاني والتأهل إلى كأس العالم بإيطاليا عام 2020 والتى لم تقم بسبب جائحة فيروس كورونا، وحقق المركز الثاني في البطولة الآسيوية التاسعة التي اقيمت بجزيرة بالي الأندونيسية عام 2023 م والتأهل الى كأس العالم الحادية عشرة لكرة اليد الشاطئية للرجال والنساء بمدينة بينجتان الصين الشَّعبية 2024 م .