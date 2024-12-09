صابر عيد: سنلبي كافة مطالب شوقي غريب.. وأحمد عيد هو من تقدم بالاستقالة

وأضاف: "شوقي غريب من أبناء ونجوم غزل المحلة، غدا المؤتمر الصحفي لتقديم الكابتن شوقي والإعلان عن تفاصيل الجهاز التعاون ومدة العقد مع المحلة".

وقال صابر عيد في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "أحمد عيد عبد الملك تقدم بالاستقالة ولم نقرر إقالته من تدريب الفريق".

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محمد يوسف

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