برشلونة يسعى لتعزيز الصدارة أمام بيتيس

برشلونة يسعى لتعزيز الصدارة أمام بيتيسيتطلع فريق برشلونة إلى تعزيز صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على ريال بيتيس بعد غدٍ السبت، في الجولة السادسة عشرة التي تفتتح غدا الجمعة بلقاء سلتا فيجو مع ريال مايوركا.

ويعتلي برشلونة قمة جدول الترتيب برصيد 37 نقطة، بعدما استعاد نغمة الانتصارات بفوزه على ريال مايوركا 5 - 1 أول أمس الثلاثاء في مباراة مقدمة من الجولة التاسعة عشرة، وذلك بعد غياب الانتصارات عن الفريق في المباريات الثلاث السابقة، حيث سقط في فخ الخسارة أمام ريال سوسيداد بهدف نظيف ثم تعادل مع سلتا فيجو 2 - 2 وخسر أمام لاس بالماس 1 - 2.

ولكن رغم نتائج الفريق الأخيرة، حقق برشلونة نتائج إيجابية منذ بداية الموسم بعد تولي هانسي فليك تدريب الفريق الصيف الماضي، حيث حقق الفريق حتى الآن 12 فوزا في الدوري وتعادل في مباراة واحدة وخسر في ثلاث مواجهات.

ولن تكون مهمة برشلونة في تحقيق الفوز على بيتيس سهلة، في ظل الرغبة الأكيدة للفريق المضيف في تحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة.

ويسعى مانويل بيليجريني المدير الفني لبيتيس، إلى تحقيق الفوز من أجل تخفيف الضغوط الملقاة على عاتقه، لاسيما وأن الفريق فشل في تحقيق أي انتصار في آخر أربع مباريات، حيث تعادل في مباراتين وخسر في مثلهما.

وفي نفس اليوم، يبحث ريال مدريد عن الفوز أمام جيرونا لاستعادة توازنه، بعد الخسارة أمام أتلتيك بلباو 1 - 2 أمس الأربعاء.

ويحتل ريال مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة، المركز الثاني برصيد 33 نقطة، حصدها من الفوز في عشر مباريات وتعادل في ثلاث وخسر في اثنتين.

وسيكون على الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق دور كبير في إعادة الثقة للاعبيه للعودة لطريق الانتصارات، وتحديدا الفرنسي كيليان مبابي، الذي لم يقدم العروض المنتظرة منه منذ انضمامه للفريق، حيث أهدر ركلة جزاء في مباراة بلباو الأخيرة.

ولن يكون فريق جيرونا صيدا سهلا، خاصة وأنه سيسعى هو الآخر لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث كاملة من أجل تحسين أوضاعه في جدول الترتيب، حيث يتواجد في المركز الثامن برصيد 22 نقطة، حصدها من الفوز في ست مباريات والتعادل في أربع والخسارة في خمس.

ويدخل جيرونا المباراة بمعنويات مرتفعة، حيث تفادى الهزيمة في آخر أربع مباريات، من بينها الفوز بثلاث مباريات متتالية.

ويلتقي يوم السبت أيضا لاس بالماس مع بلد الوليد، وفالنسيا مع رايو فايكانو، فيما يلعب يوم الأحد ليجانيس مع ريال سوسيداد، وأتلتيك بلباو مع فياريال، وأوساسونا مع ديبورتيفو ألافيس، وأتلتيكو مدريد مع أشبيلية، على أن تختتم منافسات هذه الجولة يوم الإثنين بلقاء خيتافي مع إسبانيول.