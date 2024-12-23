بشير التابعي: بيراميدز عرض على زيزو 200 مليون جنيه في الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء تلقى عرض مغري من بيراميدز لضمه مقابل 200 مليون جنيه.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" إدارة بيراميدز عرضت على أحمد مصطفى زيزو 200 مليون جنيه في الموسم مقابل ضمه نهاية الموسم الجاري".

وتابع:" رمضان صبحي لاعب جيد، ولكن زيزو أفضل منه، وعلى الإدارة أن تجدد عقده في الوقت الحالي بالرقم المناسب له لأنه الأفضل في مصر".