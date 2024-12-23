انت الأن تتابع خبر سحر مفعول النشا وماء الورد لتفتيح وتوريد البشرة وتنقيتها وإزالة الأسمرار والبقع الداكنة من أول أستخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قناع النشا وماء الور له فاعلية وتأثير قوى على تفتيح الوجه لما له فوائد كبيرة في عالم التجميل فالنشا من المواد الطبيعية التي تخلص الوجه من الحبوب والبثور الداكنة التى تسبب فى إسمرار البشرة فبالتالي تعمل على التفتيح، ويزيل الهالات السوداء وله القدرة على إمتصاص الرطوبة، وماء الورد أيضا فوائده عديدة فهو يعالج البشرة من أى جروح أو خدوش، ويعمل على تهدئة الجلد من الالتهابات والحساسية، ويزيل الإنتفاخ الموجود أسفل العينين فماسك النشا وماء الورد المكون من عصير الليمون والحليب والزبادي والكركم من أفضل وأحسن الوصفات الطبيعية والآمنه على الوجه لأنه يعزز من صحة البشرة ويجعلها أكثر بياضا، ويعتبر هذا الماسك مقشر طبيعي لأنه يزيل خلايا الجلد الميتة فتركها ناعمة وصافية، ويمتاز هذا الماسك بسهولة تحضيره لأن أغلب مكوناته متوفرة فى كل منزل وتكاليفه فى متناول الجميع، ويناسب ماسك النشا وماء الورد أى نوع من أنواع البشرة سواء كانت بشرة حساسة أو دهنية أو جافة، ولا ننصح بإستعمال أى مساحيق للتجميل والتى تكون تكلفتها باهظة الثمن فإنها غير آمنه ويكون إستخدامها خطر على البشرة ولا تعطي النتائج المرجوة، وسوف نقدم إليكي طريقة عمل هذه الوصفة الطبيعية،

والتى تحافظ على بشرتك وتجعلها نضرة وتعطيكي البياض المطلوب.

تعد خلطة النشا وماء الورد من الخلطات الطبيعية القوية والسريعة والتي تساعد على تفتيح الوجه فهي أفضل من إستعمال كريمات التفتيح، وبجانب هذا فأن هذه الخلطة غير مكلفة ولا تتطلب إلى جهد في تحضيرها وغير ذلك فأن نتيجتها مدهشة تظهر من أول إستخدام فالمكونات التي تتكون منها هذه الخلطة لها دور كبير جدا في العناية والإهتمام بالوجه.

مكونات خلطة النشا وماء الورد لتفتيح الوجه

ثلاثة ملاعق كبيرة من النشا

ربع كوب صغير من الماء الدافئ

ثلاثة ملاعق كبيرة من ماء الورد

إثنين ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق صغيرة من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة من الحليب البودرة

إثنين ملعقة صغيرة من الزبادي

ملعقة واحدة صغيرة من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة من زيت الليمون

طريقة عمل خلطة النشا وماء الورد لتفتيح الوجه