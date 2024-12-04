نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هاني أبوريدة، قرر نقل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر، فور تولية مسئولية قيادة الجبلاية.

أولى قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” هاني أبو ريدة يرغب في نقل مقر اتحاد الكرة الرئيسي لمشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر".

وتابع شبانة:" سيعطي أبو ريدة لهذا الملف اهتمام كبير، وسيتم مناقشته مع مجلس الإدارة واتخاذ قرار فيه فور توليه المهمة".

وأتم شبانة:" هاني أبوريدة، يسعي لنقل مقر اتحاد الكرة، لمشروع الهدف في أكتوبر بجوار منازل أعضاء المجلس".