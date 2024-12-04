نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الأزمة المالية.. الزمالك يستقر على تجديد عقد جوميز أولًا لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إنه في ظل الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك هناك اتجاه لتجديد عقد المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

الزمالك يستقر على تجديد عقد جوميز

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" الاتجاه أن تكون بداية تجديد العقود بالمدير الفني بعد العودة من رحلة نيجيريا".

واختتم:" جوميز لن يحصل على مقدم تعاقد على عكس اللاعبين الذين سيحصلون على مقدم تعاقد فور تجديدهم".