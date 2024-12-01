أمين عام شؤون البلاط السلطاني يرعى مسير نخل السياحي

نخل ـ من سيف بن خلفان الكندي:

تصويرـ أيمن الحضرمي :



نظم فريق نخل للمغامرات والمسير الحر، التابع لنادي نخل بالتعاون مع شركة نخل الأهلية للاستثمار، وبالتنسيق مع مكتب والي نخل مسير نخل شاذون السياحي الأول بمشاركة حوالي 2000 مشارك من مختلف الأعمار، وذلك ضمن احتفالات العيد الوطني الرابع والخمسين المجيد تحت رعاية معالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني.

وقد انطلق المسير من قلعة نخل، التاريخية مروراً بعدة مواقع سياحية بارزة تعكس جماليات ولاية نخل، من بينها سوق نخل التقليدي وممشى جبل اللبان، الذي يقدم إطلالات سياحية على حقول الولاية وانتهاء بمتنزه عين الثوارة السياحي.

وقد أبدى المشاركون حماسا كبيرا معبرين عن سعادتهم بالتنظيم خلال مرورهم بالمواقع الخلابة التي شملها المسار، والتي تعكس ثراء ولاية نخل وجمال طبيعتها.