تفاعل كبير فـي اليوم الرياضي للرياضة المدرسية

تحت شعار «شوية رياضة»

نظمت وزارة التربية والتعليم ممثلة في الاتحاد العماني للرياضة المدرسية صباح امس «اليوم الرياضي الموحد لمدارس سلطنة عمان» (شوية رياضة) في جميع المدارس الحكومية والخاصة والتي وصلت إلى أكثر من (2400) مدرسة حكومية وخاصة، واستهدفت أكثر من (900) ألف طالبًا وطالبة.

وشهد اليوم الرياضي مشاركة عدد من المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، حيث شارك سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم بتواجده في مدرسة حي التراث بولاية نزوى بمحافظة الداخلية، بحضور علي بن عبدالله الحارثي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية، وحضور فهد بن خلفان المشايخي أمين سر الاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

كما شارك سعادة ماجد بن سعيد البحري وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الذي حضر مدرسة حازم بن همام للتعليم الأساسي بمحافظة مسقط رفقة الدكتور سالم بن ناصر الشكيلي مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة مسقط، وحضور علي الحبسي سفير الاتحاد العماني للرياضة المدرسية حيث شارك الحبسي أيضا الفعاليات رفقة طلبة مدرسة الامتياز الخاصة والذين تفاعلوا بحضوره في هذا اليوم الرياضي.

وشاركت مريم بنت محمد الريامية مستشارة الوزيرة لشؤون العلاقات التربوية والتعاون الدولي، رفقة الدكتورة معصومة بنت حبيب العجمية مستشارة الوزيرة لتطوير الأداء اللغوي طلبة المدارس في فعالية شوية رياضة بمدرسة التفاني للتعليم الأساسي للصفوف (1-4) وشارك عبدالله بن خليفة السعدي مدير عام المديرية العام للشؤون المالية أمين صندوق الاتحاد العماني للرياضة المدرسية في هذا اليوم بتواجده في ملعب سوكا الذي استضاف مدرسة العلا للتعليم الأساسي (1-4) في اطار الشراكة بين الاتحاد العماني للرياضة المدرسية واللجنة المنظمة لبطولة سوكا لسداسيات كأس العالم في كرة القدم، وبهدف تغيير روتين البرنامج ورافقه في الزيارة بركات الحارثي لاعب منتخب ألعاب القوى سفير الاتحاد العماني للرياضة المدرسية.

وحضر هشام بن سالم العدواني نائب رئيس الاتحاد العماني للرياضة المدرسية لمدرستي الفكر السامي وابن سينا بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.

وشارك مديرو العموم أبناءهم الطلبة كلا في مديرته، وتواجد في اليوم الرياضي عدد كبير من مختلف العاملين بالمديريات التعليمية المعلمين وإدارات المدارس وأولياء أمور الطلبة، بهدف تحقيق الغايات المقصودة لنشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة وإدراك دور النشاط البدني والحركي في الرقي بالمجتمعات وتحفيز الفئات المستهدفة لممارسة الرياضة في جو صحي ومثالي، وصقل مواهب الطلبة وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب ومدرسته والمجتمع.

وهدف اليوم الرياضي إلى نشر الوعي الرياضي الموجّه والداعي إلى ممارسة الرياضة لكسب اللياقة البدنية والنشاط الدائم لدى الفئات العمرية المختلفة، وترسيخ ممارسة الرياضة كمسلك صحي يومي، وتحسين مؤشرات الصحة واللياقة البدنية العامة لدى مختلف الفئات العمرية، وإضافة أجواء من المرح وكسر الروتين اليومي للطلبة، وتحقيق التجانس بين الطلبة فيما بينهم مع أعضاء الهيئة التدريسية وأولياء الأمور، وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية المجتمعية، وتحفيز المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني وزيادة معدلات المشاركة الفاعلة، وإتاحة الفرصة أمام جميع أفراد المجتمع المدرسي والمحلي لممارسة النشاط، والحد من مخاطر الألعاب الإلكترونية على الطلبة ونشر الوعي بأهمية الحد من انتشار هذه الظاهرة.

وشهد البرنامج اقامة العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة كلا حسب مدرسه، تمثلت في الألعاب الفردية مثل ألعاب القوى، وألعاب المضرب وكرة الطاولة، والريشة الطائرة، والبادل، والتنس الأرضي، والجمباز، والشطرنج، والدراجات الهوائية، والألعاب الجماعية مثل الكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة السلة 3 ضد 3، وكرة اليد، وكرة القدم والسباحة. كما حضرت الألعاب الشعبية مثل العنبر، وشد الحبل، وحرب الكرات، ولعبة الكراسي، والبالونات، والمشي الجماعي.

الجدير بالذكر أن «اليوم الرياضي الموحد لمدارس سلطنة عمان» (شوية رياضة) يطبق للعام الثالث على التوالي على مستوى جميع مدارس سلطنة عمان، حيث جاءت الفكرة من مديرية الظاهرة التي طبقت الفعالية قبل تعميمها في جميع المدارس الحكومية والخاصة.