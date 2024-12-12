أخبار اليمن : استمرار موجة الصقيع.. خذوا احتياطاتكم

استمرار موجة الصقيع.. خذوا احتياطاتكمتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وتشكل الصقيع.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع أجواء شديدة البرودة في أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء ومرتفعات إب، الضالع، لحج وأبين مع تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

في حين قد تكون الأجواء باردة في أجزاء من محافظات الجوف ومأرب، المحويت، ريمة، تعز، حضرموت وشبوة ومرتفعات حجة.

وأفاد المركز بأن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي/عمران: -0.6، البيضاء (ذي ناعم): 0.1، ذمار: 0.6، صنعاء: 1.4، إب: 5.7، المحويت: 8 ، تعز: 9.5 درجات مئوية.

وحذر المواطنين من الأجواء الشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر خاصة كبار السن والأطفال والمرضى.

ودعا المزارعين إلى أخذ الحيطة والحذر من آثار الأجواء الشديدة البرودة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المزروعات، وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن.

وأهاب المركز بالجهات الرسمية ذات العلاقة كل بموقعه واختصاصه بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من التبريد الشديد وتكون الصقيع ومتابعة النشرات الصادرة عنه.