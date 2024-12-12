فوز برشلونة ويوفنتوس وأرسنال بـ"الأبطال"فاز فريق برشلونة الإسباني على بوروسيا دورتموند الألماني 3-2، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز يوفنتوس الإيطالي على مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين نظيفين.

ففي المباراة الأولى، عزز برشلونة الإسباني، حظوظه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بشكل مباشر، بعد فوزه على بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة (3 - 2).

وسجل ثلاثية برشلونة رافينيا، وفيران توريس (هدفين) في الدقائق (53 و75و 85)، بينما سجل ثنائية دورتموند سيرهو جيراسي في الدقيقتين (60 و78).

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده الى 15 نقطة في المركز الثاني، بالفوز في خمس مباريات، مقابل خسارة واحدة.

في المقابل، توقف رصيد دورتموند عند 12 نقطة، في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، فاز يوفنتوس على مضيفه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، سجلهما الصربي دوشان فلاهوفيتش، والأمريكي ونستون ماكيني في الدقيقتين (53 و69).

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده الى 11 نقطة في المركز الرابع عشر مقابل 8 نقاط فقط لمانشستر سيتي الذي توقف عند المركز الثاني والعشرين.

وفي المباراة الثالثة، حقق أرسنال الفوز على موناكو الفرنسي بثلاثية نظيفة، سجلها بوكايو ساكا (هدفين) في الدقيقتين (34 و78)، وكاي هافيرتز في الدقيقة 88.

ورفع أرسنال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف موناكو عند 10 نقاط في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الرابعة، تمكن أتلتيكو مدريد الإسباني من الفوز في ملعبه "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، على ضيفه سلوفان براتيسلافا السلوفاكي بنتيجة (3 - 1)، لينعش آماله في التواجد ضمن المراكز الثمانية الأولى في ترتيب مرحلة الدوري المؤهلة مباشرة لدور الـ 16 في المسابقة القارية.

وسجل ثلاثية أتلتيكو مدريد، كل من الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة 16، والفرنسي أنطوان جريزمان هدفين في الدقيقتين (42 و57)، فيما سجل دافيد ستريليتش هدف سلوفان براتيسلافا الوحيد، في الدقيقة 51.

ورفع أتلتيكو مدريد، الذي حقق انتصاره الرابع في المسابقة والثالث على التوالي، رصيده إلى 12 نقطة في المركز الحادي عشر.

في المقابل، بقي رصيد سلوفان براتيسلافا، الذي خسر جميع مبارياته الست الأولى في البطولة، خاليا من النقاط، ليتذيل ترتيب المسابقة.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز ميلان الإيطالي على النجم الاحمر الصربي بهدفين مقابل هدف، وليل الفرنسي على شتورم غراتس النمساوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وشتوتغارت الألماني على يونج بويز السويسري بنتيجة (5 - 1)، وفينورد روتردام الهولندا على سبارتا براغ التشيكي بأربعة أهداف لاثنين، وتعادل بنفيكا البرتغالي مع بولونيا الإيطالي سلبيا.