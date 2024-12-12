انت الأن تتابع خبر الجيش الإسرائيلي يعزز انتشاره بالقنيطرة ويجلي قسريا سكان قريتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدثت تقارير إعلامية الخميس، عن توغل القوات الإسرائيلية في محافظة القنيطرة، حيث أجبرت السكان على إجلاء قريتين بهدف ضمهما إلى المناطق العازلة عند الشريط الحدودي بين إسرائيل وسوريا.



وأفيد عن دخول القوات الإسرائيلية بلدة "الحرية"، في محافظة القنيطرة، وقال سكان البلدة إن القوات طلبت منهم إخلاءها، بهدف ضمها للمنطقة العازلة التي وصل عمقها إلى 5 كيلومترات في بعض المناطق.



كذلك، قالت مصادر محلية إن القوات الإسرائيلية نفذت إخلاء إجباريا لسكان قرية "رسم الرواضي" بالقنيطرة، في حين تحدث مصدر أممي عن إعاقة القوات الإسرائيلية عمل قوات حفظ السلام في مرتفعات الجولان المحتل.



وكان الجيش الإسرائيلي أرسل الأربعاء، مزيدا من التعزيزات إلى القنيطرة السورية ورفع العلم الإسرائيلي بالخضيرة.



ونقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مصدر أممي أن الأمم المتحدة أرسلت تعزيزات إلى مواقعها في مرتفعات الجولان المحتل بعد التوغل الإسرائيلي عبر خط وقف إطلاق النار الذي يعود إلى عام 1974.



وعقب إعلان ممثلي المعارضة السورية المسلحة في 8 ديسمبر الجاري سيطرتهم على البلاد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء اتفاق فض الاشتباك الموقع بين سوريا وإسرائيل عام 1974.



كما أمر بنشر قوات إسرائيلية إضافية في المنطقة العازلة بالجولان، التي تفصل بين الجزء المحتل من الهضبة السورية وبقية الأراضي السورية.



وفي الأيام الأخيرة، شن الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفا مستودعات أسلحة كيميائية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعا بحرية حربية.