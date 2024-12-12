تفاصيل صادمة: قضية ابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب تصل المحكمة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

شهدت قضية ابتزاز “هنا”، ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، تطورات جديدة مع انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم الرئيسي في القضية.

تفاصيل القضية:

وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، قام شاب يدعى “شريف” بتهديد الطفلة “هنا” بنشر صور وفيديوهات خاصة بها عبر الإنترنت، وذلك بعد أن حصل عليها بطريقة غير مشروعة. وقد هدد المتهم بنشر هذه المواد إذا لم تدفع له مبلغًا ماليًا قدره 1000 جنيه.

تأثير الجريمة على الضحية:

أدت هذه التهديدات إلى حالة نفسية سيئة للغاية لدى الطفلة “هنا”، حيث عانت من الخوف والقلق الشديدين، مما دفعها إلى التفكير في الانتحار. وقد كشف والد الطفلة، الموزع الموسيقي محمد مصطفى، عن تفاصيل هذه الحادثة المؤلمة، مؤكدًا على أنه لن يتنازل عن حقه في مقاضاة الجاني.

أهمية القضية:

تعتبر هذه القضية مثالًا صارخًا على خطورة جرائم الابتزاز الإلكتروني، والتي تزداد بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وتسلط القضية الضوء على الحاجة إلى توعية المجتمع بخطورة هذه الجرائم وكيفية الوقاية منها.