تأجيل تصوير مسلسل اللعبة لهشام ماجد وشيكو قرر صناع مسلسل اللعبة بطولة الثنائي هشام ماجد وشيكو تأجيل تصوير الجزء الخامس من المسلسل وذلك بعدما كان م إقرأ المزيد

قرر صُنّاع مسلسل "اللعبة" بطولة الثنائي هشام ماجد وشيكو، تأجيل تصوير الجزء الخامس من المسلسل، وذلك بعدما كان مُقررًا بدؤه في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك رغم انطلاق التحضيرات الخاصة بالجزء الجديد.

وجاء قرار تأجيل تصوير الجزء الخامس من مسلسل "اللعبة" إلى النصف الثاني من عام 2025، بسبب ضيق الوقت، وانشغال غالبية الأبطال بأعمال موسم دراما رمضان 2025، على رأسهم الفنان هشام ماجد، الذي بدأ قبل أسابيع قليلة، تصوير الجزء الثاني من مسلسل "أشغال شقة" مع أسماء جلال ومصطفى غريب.

كما انشغل المخرج معتز التوني هو الآخر بمسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني، حيث يعمل حاليًا على معاينة أماكن التصوير وتسكين باقي الأدوار، تمهيدًا لانطلاق التصوير نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث إنّ المسلسل مكون من 15 حلقة.

ويأتي ذلك، بخلاف انشغال المؤلف أحمد سعد والي، بمشروعه الجديد أيضًا، حيث يُشارك كمؤلف في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل "عقبال عندكم" بطولة الفنان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، إذ يعقد جلسات عمل مكثفة مع المنتج أحمد السبكي حاليًا، بشأن الوقوف على التفاصيل النهائية للمشروع، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فور الانتهاء من كل التحضيرات.

يُذكر أن مسلسل "اللعبة" من بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، حسام داغر ومحمود حافظ، ومن إخراج معتز التوني، وحقق نجاحاً كبيراً على مدار سنوات عرضه، حيث انطلق الجزء الأول منه في عام 2020، وعقب نجاحه تم عرض الجزء الثاني منه تحت عنوان "ليفل الوحش" عام 2021 والجزء الثالث بعنوان "اللعب مع الكبار" عام 2022، والجزء الرابع بعنوان "دوري الأبطال" عام 2023.