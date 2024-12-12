الحكم على المتهم بابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب بالسجن 3 سنوات

قضت محكمة جنايات المنصورة، بسجن المتهم بابتزاز ابنة النجمة شيرين عبد الوهاب بالسجن 3 سنوات.

نظرت محكمة جنايات المنصورة، في جلسة سرية صباح الخميس، محاكمة المتهم بابتزاز هنا ابنة شيرين عبدالوهاب، 12 سنة، من خلال تطبيق Tik Tok، في القضية التي يعود تاريخها لسبتمبر 2023، وتقدم بها والد المجني عليها الموزع محمد مصطفى، لمباحث الانترنت، لتعرض ابنته للابتزاز والتهديد من قبل حساب مجهول، مما أصابها بحالة نفسية سيئة، حسب موقع صحيفة "اليوم السابع".

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وإحضاره تنفيذا لأمر النيابة العامة وبحوزته تليفون محمول، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبفحص الهاتف، تبين وجود محادثات بينه وبين المجنى عليها، هنا، وصور وفيديوهات لها، وأقر المتهم بارتكابه للواقعة.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات المنصورة، لقيامه بتهديد الطفلة المجني عليها هنا محمد مصطفى، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، وإفشاء أمور مخدشة للشرف لها والمتحصل عليها من الجريمة محل التحقيقات، شرع في الحصول بطريق التهديد على مبالغ مالية وانتهك حرمة الحياة الخاصة للطفلة المجني عليها واعتدى على القيم والمبادئ الأسرية المصرية بأن أرسل إليها بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي- التي تنتهك خصوصيتها دون رضائها، أذاع ونشر صورا ومقاطع مرئية خاصة بالطفلة المجني عليها دون رضاها عبر شبكة التواصل الاجتماعي.