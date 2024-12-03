رسميا صحار الدولي الراعي المصرفـي الرسمي لسباق اكتشف عمان الرجل الحديدي 70.3 مسقط

للسنة الثالثة على التوالي

في إطار التزامه بدعم الأنشطة المحلية وتعزيز الرياضة كوسيلة لتعزيز السياحة الرياضية، جدَّد صحار الدولي، أفضل بنك في عُمان، شراكته مع شركة الشرق الأوسط للفعاليات الدولية من خلال توقيع مذكرة تفاهم ليكون الراعي المصرفي الرسمي للعام الثالث على التوالي لسباق اكتشف عُمان الرجل الحديدي 70.3 مسقط. وتُعَدُّ هذه الخطوة مثالية ضمن جهود البنك للترويج عن السلطنة لاستضافة الأنشطة والفعاليات الرياضية. وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور كلٍّ من عزيز الجهضمي، رئيس مجموعة خدمات الأولوية المصرفية في صحار الدولي، ومحمد العبيداني، الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للفعاليات الدولية، الشركة المنظمة لسباق اكتشف عُمان الرجل الحديدي 70.3 مسقط. ومن المقرر أن ينطلق السباق رسميًّا في 8 فبراير 2025 في منطقة شاطئ القرم، حيث يُتوقع أن يشهد الحدث توافد عدد كبير من المشاركين والمشجعين، الأمر الذي سيسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كوجهة رياضية عالمية.

وحول ذلك، علَّق الفاضل عزيز الجهضمي، رئيس مجموعة خدمات الأولوية المصرفية بصحار الدولي، قائلًا: «باعتبارنا مؤسسة رائدة، فإننا ندرك أن الاستثمار في الفعاليات الرياضية قد يتيح آفاقًا واسعة من الفرص، مما يسهم في تفعيل الإمكانات الكامنة التي تدعم قطاعات حيوية أخرى في السلطنة، وأبرزها قطاع السياحة. ومن هذا المنطلق، لا تقتصر هذه المبادرات على إبراز السلطنة كوجهة حاضنة للفعاليات الرياضية فحسب، بل تعزز أيضًا استقطاب المواهب وتعزيز دور الموارد المتنوعة التي تزخر بها عُمان. عليه يلتزم صحار الدولي بدعم أهداف السلطنة الاستراتيجية، مع التركيز على تشجيع الرياضة كنمط حياة صحي للجميع. بِدَوْره يتجلى هذا الالتزام في دعمنا المستمر للمبادرات الرياضية، والتي تسهم في تعزيز. التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها السلطنة بشكل عام.»

وسيجمع سباق اكتشف عُمان الرجل الحديدي 70.3 مسقط نخبة من محترفي رياضة الترايثلون، من الرجال والنساء، في منافسة حماسية، حيث سيتضمن السباق ثلاث مراحل رئيسية: السباحة، وسباق الدراجات، والجري، بإجمالي مسافة تبلغ 70.3 ميلًا، والتي تمثل الاسم الرمزي للحدث.

وفي تعليقه حول الحدث، صرح محمد العبيداني، الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للفعاليات الدولية، قائلًا: «يُعَد دعم صحار الدولي كَراعٍ رسمي لسباق اكتشف عُمان الرجل الحديدي 70.3 مسقط خطوة مهمة للمجتمع الرياضي في سلطنة عُمان. وبصفته حدثًا عالميًّا مرموقًا، يتميز السباق بطابعه الفريد الذي يبرز السلطنة كوجهة رياضية وسياحية متميزة على مستوى العالم. إلى جانب ذلك، يوفر الحدث منصة استثنائية تتيح لرياضيي التحمل الموهوبين في عُمان فرصة فريدة لصقل مهاراتهم والتنافس جنبًا إلى جنب مع نخبة من أفضل لاعبي الترايثلون في العالم، مما يعزز مكانة السلطنة على خارطة الرياضة العالمية.» بدوره يواصل صحار الدولي ريادته من خلال دعمه المتواصل للمبادرات الرياضية في مختلف أنحاء السلطنة، مع توفير بيئة حاضنة للمواهب الرياضية الواعدة. وقد أسهم البنك بشكل فعّال في تطوير المرافق الرياضية ودعم الرياضيين المحليين لتحقيق التميز، مما يعكس التزامه بدوره المحوري في تعزيز التطلعات الاجتماعية والاقتصادية لعُمان.