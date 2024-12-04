مانيلا: خفر السواحل الصينيون أطلقوا مدفع مياه على سفينة فلبينية حكومية

مانيلا ـ ا.ف.ب: أعلنت مانيلا أن خفر السواحل الصينيين شنُّوا هجومًا بمدفع مياه على سفينة حكومية خلال دورية بحرية بالقرب من منطقة سكاربورو شول المتنازع عليها بين البلدين في بحر الصين الجنوبي.
وقال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبينيين جاي تارييلا في بيان إن سفينة دورية صينية «أطلقت مدفع مياه على السفينة (بي آر بي داتو باجبوايا) مستهدفة مباشرة هوائياتها الملاحية».
وأضاف أن سفينة الدورية الصينية اقتربت بعد ذلك من السفينة الفلبينية و»تعمَّدت صدمها جانبيا» قبل أن تهاجمها ثانية بمدفع مياه.
وسارع خفر السواحل الصينيون إلى الردِّ على اتهامات مانيلا، محمِّلين نظراءهم الفلبينيين المسؤولية عن الحادث.
وقال متحدّث باسم خفر السواحل الصينيين في بيان إن «سفن خفر السواحل الفلبينيين اقتربت بشكل خطر من سفن دوريات إنفاذ القانون النظامية التابعة لخفر السواحل الصينيين».
وأضاف البيان أنّ «الصين مارست السيطرة عليهم وفقًا للقانون».
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