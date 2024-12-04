بايدن يعلن تقديم مليار دولار لمساعدة الدول الإفريقية

واشنطن ـ ا.ف.ب: أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده ستقدم مليار دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين جراء الجفاف أو النزاعات في دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك خلال زيارة يجريها إلى القارة قبيل نهاية ولايته.

وأوضحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) أن المساعدات ستخصص لمواجهة انعدام الأمن الغذائي واحتياجات طارئة للاجئين والنازحين والمجتمعات المتضررة في 31 دولة إفريقية.

وأعلن بايدن «تقديم أكثر من مليار دولار من الدعم الإنساني الجديد للأفارقة الذين تركوا منازلهم جراء موجات جفاف تاريخية»، وذلك في كلمة ألقاها في لواندا عاصمة أنجولا التي وصلها الاثنين، في أول زيارة له كرئيس إلى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وتعاني دول جنوب الصحراء الإفريقية من موجات جفاف تُعدُّ بحسب بعض التقديرات، الأسوأ منذ نحو قرن، وتتسبب بخسائر هائلة في المحاصيل والماشية.

وأوضحت الوكالة الأميركية في بيانها بأن «النزاع المسلح، الأحداث المناخية القاسية، الكوارث الطبيعية، وظروف طارئة أخرى، تزيد من الحاجات الإنسانية على امتداد القارة وتتطلب مساعدة إنسانية لإنقاذ الأرواح ورفع المعاناة وسط الفئات الأكثر ضعفًا».

وأشارت إلى أن المساعدات «تظهر مجددًا التزامنا الراسخ بالوقوف إلى جانب شركائنا في إفريقيا والناس على امتداد القارة لمواجهة تحدي انعدام الأمن الغذائي».