متطرفون على صلة بداعش يقتلون 9 ويختطفون 3 آخرين بشرقى الكونغو الديمقراطية

كينشاسا (الكونجو) ـ د.ب.أ: أعلنت السلطات أن متطرفين على صلة بتنظيم داعش قتلوا تسعة أشخاص على الأقل، من بينهم رضيع ( 8 أشهر) وفتاة (14 عاما) في شرقى الكونغو الديمقراطية ، كما قاموا باختطاف آخرين. وكان المتطرفون التابعون لما تسمى القوات المتحالفة الديمقراطية قد هاجموا المدنيين في قرية تينامبو في إقليم نورث كيفو مساء الثلاثاء، حسبما قال الكولونيل ماك هازوكاي المتحدث باسم جيش الكونجو في بيان، مطالبا السكان بتوخي الحذر وتجنب الأماكن المعزولة.
وقال جان دي كامبالي كيبوانا نائب عمدة بلدة أوشا لوسائل الاعلام إن المسلحين أضرموا النيران أيضا في منازل بالقرية، واختطفوا ثلاثة أشخاص. ويشار إلى أن شرق الكونجو الديمقراطية يشهد عنفا مسلحا منذ عقود، حيث تتقاتل أكثر من 120 جماعة على السلطة والأرض والموارد المعدنية القيمة، في حين يحاول آخرون الدفاع عن مجتمعاتهم.
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