انطلاق منافسات بطولة البادل لمعلمي مدارس ولاية قريات

انطلقت منافسات بطولة زيكو بادل لمعلمي مدارس ولاية قريات في نسختها الأولى بمشاركة 18 لاعباً يمثلون 9 فرق من سبع مدارس في الولاية، رعى حفل الافتتاح صالح بن محمد الحزامي مدير مساعد إدارة التربية والتعليم بقريات، وتهدف البطولة إلى نشر اللعبة والتعريف بها، كما تعد نشاطا رياضيا لمعلمي مدارس الولاية حيث شهدت مباريات الجولة الافتتاحية منافسة قوية بين جميع المشاركين، حيث يسعى الجميع للمنافسة على المراكز الأولى في النسخة الأولى للبطولة .

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